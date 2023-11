Ghostrunner 2: il trailer con le citazioni della stampa ne celebra il successo

Ghostrunner 2 è piaciuto molto alla critica, e sta piacendo davvero tanto anche al pubblico, al punto che 505 Games ha deciso di realizzare e pubblicare il classico trailer con le citazioni della stampa per sottolinearne il successo. Insomma, lo studio di sviluppo One More Level ha fatto di nuovo colpo.

Il trailer

Il trailer è un montaggio sincopato tra sequenze di gioco e frasi estrapolate dalle recensioni del gioco, naturalmente quelle più entusiaste. Si tratta sicuramente di un grande modo di tornare a vedere in azione questo ottimo action in prima persona, come sottolineato anche nella nostra recensione.

Come nota a margine, Ghostrunner 2 sta piacendo molto anche a chi lo sta giocando, considerando che su Steam ha una valutazione "Molto positiva" nelle recensioni degli utenti.

Come spiega la descrizione ufficiale: "Il gioco offre incredibili combattimenti con la katana, una maggiore fase di esplorazione del mondo oltre la Dharma Tower, livelli non lineari con complesse sezioni di gioco in moto, nuove modalità e tutta l'azione già apprezzata nel primo Ghostrunner." Inoltrele battaglie contro i boss sono più interattive e offrono molte scelte per personalizzare l'esperienza e adattarla alle proprie capacità.

Per il resto vi ricordiamo che Ghostrunner 2 è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.