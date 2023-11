GTA 6: Jason Schreier accusato di aver spinto Take-Two ad affrettare l'annuncio, ma è improbabile

Accuse assurde

In realtà le accuse sono abbastanza discutibili. Schreier di base ha fatto il suo lavoro di giornalista: ha dato una notizia di cui era certo. Del resto il fatto stesso che qualcuno gli abbia passato la notizia fa capire che Take-Two aveva pianificato l'annuncio ben prima del suo report, altrimenti la stessa non sarebbe esistita.

E allora perché annunciare GTA 6 in questo modo? Basta guardare le date. Il post con l'annuncio del primo trailer di GTA 6 a dicembre 2023 è arrivato l'8 novembre. Lo stesso giorno (negli Stati Uniti), Take-Two ha presentato il suo resoconto finaziario per il Q2 dell'anno fiscale corrente, in cui ha annunciato perdite per 543,6 milioni di dollari. Facile capire come il gioco più atteso di sempre sia stato usato per fermare il possibile calo delle azioni dovuto alle perdite. In effetti è bastato l'annuncio del trailer per far crescere le azioni della compagnia e farli contenere i danni del resoconto finanziario.

Naturalmente è giusto specificare che questa è una nostra speculazione, ma sinceramente la vediamo più probabile dell'annuncio dovuto a un report giornalistico, oltretutto dopo anni e anni di voci di corridoio in merito al gioco, compreso un enorme furto di dati.