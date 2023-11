GTA 6, uno sviluppatore di Halo è arrabbiato per il report che ha anticipato l'annuncio

Uno sviluppatore di Halo ha criticato il recente report di Bloomberg riguardo all'annuncio di GTA 6 e più precisamente le fonti che hanno condiviso informazioni con la testata americana. Parliamo di John Junyszek che tramite X ha voluto dire la propria, spiegando che così è solo stata rovinata la sorpresa.

Junyszek inizia il proprio post su X citando il report di Blomberg: "'Le persone, che hanno chiesto di non essere identificate perché non autorizzate a parlare pubblicamente', hanno deciso di minare molti anni di duro lavoro dei loro colleghi. Se avete la fortuna di lavorare a un gioco che sta a cuore a milioni di persone, non siate queste persone."

"Immaginate: voi e i vostri compagni di squadra avete sognato questo momento fin dal primo giorno. Ora che il gioco è quasi pronto, interi team hanno iniziato a pianificare l'annuncio in modo veramente memorabile per i fan, lo studio e la comunità di gioco nel suo complesso. Poi, poco prima dell'annuncio, qualcuno si prende la responsabilità di rovinare tutto, privando milioni di fan (e il team con cui siete stati in trincea) dell'annuncio che meritano."

"Invece di essere una sorpresa spettacolare, ora è diventata un'aspettativa. Tutto per colpa di una sola persona. Non siate quella persona. Per favore, lasciate che i momenti belli siano belli."

"Per contesto: sì, riguarda le voci/leaks di GTA 6. Mi dispiace per le persone di Rockstar che hanno lavorato per questo momento per così tanto tempo. Voi e i vostri fan meritate di meglio."