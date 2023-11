Nintendo Switch 2 potrebbe essere retrocompatibile: gli indizi arrivano da Nintendo stessa

Possiamo infatti leggere la scritta: "Prima dell'introduzione del Nintendo Account, non era facile mantenere le informazioni degli utenti attraverso le generazioni di console, inclusi dettagli come la lista di acquisti software e i dati di gioco."

Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile?

La diapositiva "incriminata" riguardo alla retrocompatibilità di Nintendo Switch 2

Le diapositive non affermano che la prossima console di Nintendo, che per comodità chiamiamo Switch 2, sarà retrocompatibile, quindi per il momento non vi è nulla di ufficiale a riguardo.

Al tempo stesso, le informazioni riportate puntano proprio in quella direzione, come il mercato nella sua interezza. Fidelizzare il cliente garantendo che la sua libreria digitale non andrà persa con l'acquisto della nuova console è quasi scontato e non a caso PS5 e Xbox Series X|S hanno fatto lo stesso.

Segnaliamo anche che Nintendo Switch riceverà nuovi giochi in futuro, "non è legato a un ciclo di vita tradizionale".