Alone in the Dark, un nuovo trailer del gameplay per il remake

Alone in the Dark, il remake del grande classico survival horror targato Infogrames, si mostra con un nuovo trailer del gameplay in cui assistiamo a sequenze alternate fra i due protagonisti giocabili, Edward ed Emily.

In uscita il 16 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Alone in the Dark vedrà la partecipazione di David Harbour e Jodie Comer, che vestiranno rispettivamente i panni di Edward Carnby ed Emily Hartwood nella loro avventura fra le mura di Derceto.

Muovendoci nell'ambito di una storia scritta da Mikael Hedberg (SOMA, Amnesia: The Dark Descent) e affrontando mostri disegnati da Guy David, storico collaboratore di Guillermo del Toro, dovremo scoprire i segreti che si celano nell'antica magione.