Dead by Daylight aggiunge il piccolo ma mortale Chucky: eccone trailer e data di uscita

Tramite IGN USA, Developer Behaviour ha annunciato che il nuovo killer per Dead by Daylight sarà Chucky, dalla saga La bambola assassina (Child's Play in originale). La data di uscita è fissata per il 28 novembre 2023.

Lo sviluppatore Behaviour Interactive fa notare che il doppiatore originale di Chucky, Brad Dourif, riprende il suo ruolo. Inoltre, aggiunge: "I giocatori possono personalizzare ulteriormente il nuovo assassino con il costume da Good Gal, ispirato a Tiffany Valentine (alias la Sposa di Chucky), doppiata da Jennifer Tilly". Potete vedere il trailer del personaggio qui sopra.