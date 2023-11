Warner Bros., Barbie è il maggior successo di sempre ma anche i giochi vanno forte

Barbie è il maggior successo di sempre di Warner Bros.: la pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling ha totalizzato incassi per quasi 1,5 miliardi di dollari, ma anche i giochi vanno forte, in particolare Mortal Kombat 1 e Hogwarts Legacy.

A rivelarlo è il report relativo al terzo trimestre fiscale del 2023, che l'azienda ha pubblicato e che segna una crescita del 2% su base annua per quanto concerne le entrate, in combinazione con perdite nettamente più contenute: appena 417 milioni di dollari, contro i 2,3 miliardi dello scorso anno.

Nel documento si legge che gli incassi cinematografici sono aumentati in maniera significativa grazie alle ottime performance di Barbie, mentre per quanto concerne i giochi c'è stato un grande debutto di Mortal Kombat 1 e non si sono fermate le vendite di Hogwarts Legacy.