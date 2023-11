Starfield, il protagonista aveva la voce di Sam Coe e Andreja inizialmente

Il doppiatore ha poi elogiato Bethesda per aver dato ai lui e a Jones nuovi ruoli invece di allontanarli. "I giochi non lo fanno MAI", ha detto Toufexis. "Una volta che sei fuori, sei fuori. Brava Bethesda".

L'informazione arriva da Toufexis che tramite X ha scritto: "Sì, è vero. All'inizio io e Cissy Jones eravamo le voci del protagonista di Starfield. Abbiamo lavorato per mesi. Quando hanno deciso che il giocatore doveva essere senza voce hanno dato a Cissy e a me Andreja e Sam Coe".

Starfield utilizza come è tipico per i giochi Bethesda un personaggio silenzioso . Inizialmente, però, il team aveva preso in considerazione l'idea di doppiarlo e precisamente aveva tirato in causa Elias Toufexis e Cissy Jones .

Il personaggio di Starfield non è completamente silenzioso, in realtà

Starfield ci permette di esplorare molti pianeti

Va precisato che il personaggio di Starfield non è completamente silenzioso. Il nostro esploratore spaziale emette dei versi, ad esempio quando si salta, e tali suoni sono sempre di Jones. Come fa notare il doppiatore stesso, questo significa che se esploriamo il gioco in compagnia di Sam Coe ed entrambi i personaggi fanno versi, tecnicamente stiamo sentendo la voce della stessa persona.

Toufexis non è ovviamente un doppiatore in erba. Si è occupato ad esempio del doppiaggio di Adam Jensen in Deus Ex Human Revolution e Deus Ex Mankind Divided. Recentemente l'uomo ha anche detto che amerebbe rivestire i panni di tale personaggio.