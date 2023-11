Xbox Series S nera da 1 TB è ora in sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series S da 1 TB di colore nero . Lo sconto segnalato dalla piattaforma rispetto al prezzo consigliato è del 9%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 349.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S, ma con il doppio della memoria

Xbox Series S in versione nera ha tutte le funzioni della console base

Xbox Series S in versione nera non è diversa unicamente per il colore (il corpo di quella standard è bianco), ma è unica anche grazie al fatto che ha il doppio della memoria, 1 TB invece di 512 GB. Inoltre, questo modello include un controller Xbox nero invece che bianco, chiaramente per coerenza con la console. Xbox Series S è una console completamente digitale, quindi non potete usare i dischi Xbox: è perfetta per chi vuole giocare prima di tutto con il conveniente e ampio catalogo di Xbox Game Pass.