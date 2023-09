Mortal Kombat 1 primo nella classifica UK, Lies of P al terzo posto

È certamente ottimo il risultato ottenuto da Lies of P (qui la recensione) , lo straordinario soulslike sviluppato da Round8 Studio e Neowiz, specie considerando che il gioco è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one.

Dring ha fatto notare che le vendite di Mortal Kombat 1 in formato fisico hanno fatto segnare un calo del 38% rispetto a quelle del precedente capitolo, Mortal Kombat 11, cosa che ormai accade sempre più spesso anche a causa dell'incidenza del digitale.

Mortal Kombat 1 ha debuttato in prima posizione nella classifica UK , mentre Lies of P è riuscito ad agguantare il terzo posto: lo ha rivelato Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, anticipando alcune delle informazioni in arrivo domani.

C'è chi scende e c''è chi sale

Per il resto, il direttore di GamesIndustry.biz ha spiegato che The Crew Motorfest, protagonista del lancio migliore di sempre per la serie Ubisoft, è sceso dal secondo all'undicesimo posto, mentre Starfield ha perso quota passando alla diciannovesima posizione: era ottavo.

Si è parlato infine di due new entry: la versione fisica della remaster Pikmin 1+2, che ha esordito in quarta posizione, e Payday 3 (qui la recensione) che ha invece raggiunto al debutto il settimo posto, anch'esso nonostante l'inclusione nel catalogo di Xbox Game Pass dal day one.