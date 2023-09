Dragon's Dogma 2, un video con 14 minuti di gameplay dal TGS 2023

Dragon's Dogma 2, il nuovo capitolo della celebre serie Capcom, si mostra con un video di gameplay della durata di circa quattordici minuti, catturato dalla redazione di IGN sullo showfloor del Tokyo Game Show 2023.

Caratterizzato da un mondo quattro volte più grande rispetto al primo episodio, Dragon's Dogma 2 presenta in queste sequenze alcune fasi esplorative ma anche sessioni di combattimento in cui il nostro personaggio affronta nemici comuni così come un enorme grifone e una sorta di licantropo.