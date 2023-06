Dragon's Dogma 2: mondo 4 volte più grande e altri dettagli svelati da Capcom

Il Capcom Showcase 2023 si è chiuso con una presentazione di Dragon's Dogma 2, protagonista di un interessante video approfondimento da parte della casa di Osaka, che sembra puntare in maniera notevole su questa produzione, a giudicare anche dalle dimensioni del mondo di gioco e altri dettagli.

Il director Hideaki Itsuno ha guidato la presentazione, che cade peraltro in corrispondenza con il decimo anniversario dell'uscita del primo capitolo. Dopo un ripasso generale con il trailer di presentazione già mostrato in occasione del PlayStation Showcase, Itsuno ha poi iniziato una spiegazione più approfondita del gioco.

In particolare, il director si è concentrato sul sistema di combattimento e la gestione dei compagni di battaglia, ribadendo che si tratta di un gioco single player con supporto dell'intelligenza artificiale. Quest'ultima gestisce il comportamento delle "pedine", ovvero i compagni del protagonista.

L'eroe principale, ovvero l'Arisen, è controllato direttamente dal giocatore, mentre le pedine sono gestite dall'IA: ce n'è una principale e altre due secondarie, tutti in grado di agire come in un multiplayer cooperativo.

Ci saranno delle scelte da prendere, con le vocazioni che possono plasmare la progressione e l'evoluzione del personaggio, così come le relazioni con altri personaggi ed NPC che possono influire sullo sviluppo della storia. Il mondo di gioco sarà 4 volte più grande rispetto all'originale, con fisica migliorata e più precisa, oltre a una maggiore distruttibilità ambientale.

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma non ha ancora una data d'uscita precisa, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.