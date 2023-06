Diablo 4 ha generato 666 milioni di dollari di ricavi in cinque giorni, è record per Blizzard

Dopo soli cinque giorni dal lancio, avvenuto il 6 giugno 2023, Diablo 4 ha generato 666 milioni di dollari di ricavi, stabilendo un record assoluto per i titoli di Blizzard. Che il gioco stesse avendo successo era abbastanza chiaro a tutti, ma ora ne abbiamo la conferma.

Quindi Diablo 4 è il gioco di Blizzard venduto più velocemente, con i giocatori che hanno già passato più di 276 milioni di ore in gioco, che equivalgono a più di 30.000 anni. La scelta di annunciare il raggiungimento rapido dei 666 milioni di dollari di ricavi non è casuale, visto il titolo (666 è il numero della bestia per la tradizione cristiana).

Per la felicità, Blizzard ha condiviso anche altri dati di Diablo 4: dall'accesso anticipato sono stati uccisi 276 miliardi di demoni, circa trentacinque volte la popolazione globale; i giocatori sono stati uccisi 316 milioni di volte, con il Butcher che ne ha uccisi 5 milioni; sono stati creati 166 milioni di party e solo 163 giocatori hanno raggiunto il livello massimo in modalità Hardcore, dove la morte è permanente.

Ottimi numeri per Diablo 4 anche su Twitch, dove è risultato essere il gioco più visto dal 1° al 9 giugno, stabilendo un altro record per i giochi di Blizzard.

Prima di lasciarvi vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Diablo 4, ricordandovi anche che è disponibile per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 e PS4.