Xbox Games Showcase: ecco quali sono i trailer più visti dell'evento

Quali sono stati i trailer più visti tra quelli presentati all'Xbox Games Showcase? A occuparsi di compilare l'elenco è stato l'analista Benji-Sales, che ha valutato trailer per trailer, tarando la classifica al netto dei video di reazione e di quelli trafugati in anticipo, come Persona 3 Reload.

Star Wars Outlaws - 3.1m+ Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 1.9m+ Starfield Direct - 1.6m+ Payday 3 - 1.5m Starfield Gameplay - 1.4m Fable - 1.3m+ Cities Skylines 2 - 1m+ Metaphor: ReFantazio - 700k+

Come potete vedere, a prendere la testa della classifica è stato Star Wars Outlaws, di Ubisoft Massive, una delle vere e proprie soprese di questa estate, nonché un open world promettentissimo, dato quanto si è visto durante l'Ubisoft Forward.

In seconda posizione troviamo Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, l'attesissima espansione di Cyberpunk 2077 di cui si è parlato molto nel corso degli ultimi mesi. Starfield appare invece in terza posizione, il che ha anche senso trattandosi della registrazione dell'intero Direct, quindi un filmato molto più lungo degli altri (il video di gameplay, più breve, è in quinta posizione).