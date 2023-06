Star Wars Outlaws presentato con gameplay all'Ubisoft Forward 2023

In occasione dell'Ubisoft Forward, è stato mostrato il primo, lungo video di gameplay di Star Wars Outlaws, il gioco di Star Wars in sviluppo presso Ubisoft Massive. Si tratta del primo contatto diretto con il gioco, la sua storia e la sua ambientazione.

Fate attenzione, perché il video contiene delle anticipazioni. Se non volete averne, non guardatelo.

Il video inizia con una breve sequenza cinematografica che presenta la protagonista del gioco, quindi si passa in tempo reale al gameplay, con una sequenza furtiva in cui viene atterrata prima una guardia, quindi viene sfruttato il compagno per attivare un meccanismo.

Quando individuala inizia una sparatoria, con la nostra che cambia modalità dell'arma in tempo reale dopo aver abbattuto un nemico. La sparatoria si conclude con la fuga a bordo di un veicolo su di un sentiero sterrato. Il mondo aperto di Star Wars Outlaws sembra davvero ampio e variegato. L'inseguimento si conclude nella città di Jaunta's Hope, che appare ben costruita e nello stile classi di Star Wars.

La nostra entra in un bar e inizia a parlare con un personaggio, mostrandoci uno scampolo della storia del gioco. Il filmato si conclude a bordo di un'astronave che raggiunge l'orbita del pianeta Toshara, dove la nostra è costretta a combattere in mezzo a dei detriti spaziali. Quindi compie un balzo nell'iperspazio raggiungendo l'orbita del pianeta Akiva. Da qui parte un montaggio di sequenze che mostra altri momenti di gioco e altri personaggi, di cui immaginiamo scopriremo tutto in futuro.