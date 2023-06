Ubisoft Forward 2023, tutti i giochi e le informazioni annunciate dal colosso francese

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, legate sia a turbolenze interne che a qualche inciampo creativo, Ubisoft è uno dei pochi colossi dei videogiochi in grado di poter organizzare una propria conferenza e con essa attrarre centinaia di migliaia di curiosi. Nomi come Assassin's Creed, Far Cry o Rainbow six basterebbero da soli a destare l'attenzione. Se a questi aggiungiamo il nuovo Star Wars o Avatar, allora è facile capire come l'Ubisoft Forward 2023 sia un appuntamento irrinunciabile di questa estate dei videogiochi 2023.

L'Ubisoft Forward 2023

Just Dance 2024 Edition

Si parte con Just Dance, ormai diventato una disciplina olimpica. Il gioco di ballo di ubisoft è un vero e proprio fenomeno globale in grado di adattarsi a qualunque tipo di giocatore, da quello più casuale all'atleta olimpico. In Just Dance 2024 Edition arriveranno oltre 40 nuovi brani.

Dopo l'inizio musicale si passa al primo grande gioco della serata: Avatar. Il gioco di Ubisoft Massive si mostra in tutti i suoi aspetti, quello narrativo, molto vicino a quello dei film, ma anche quello esplorativo. Non mancheranno fasi di combattimento, ma anche quelle a bordo di uno dei tanti animali di Pandora. Per presentare Avatar Frontiers of Pandora arriva anche James Cameron, il creatore della saga cinematografica. Il gioco arriverà il 7 dicembre 2023.

Tra il pubblico c'è anche Phil Spencer, oltre che il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot.

Dopo il primo trailer, giunge il momento del gameplay. Gli sviluppatori vogliono ricreare le emozioni dei film. Il video è catturato da PS5 e mette in mostra la potenza dello Snowdrop Engine. Viene proposto come avventura in prima persona, con tanta esplorazione, natura, ma anche scontri con gli invasori umani. il giocatore si risveglierà dopo 15 anni e sarà una sorta di sconosciuto tra il suo popolo, ma lentamente riscoprirà il suo pianeta ed entrerà nuovamente a far parte della sua tribù. Non mancheranno passaggi iconici come lo stringere un rapporto con i vari animali di Pandora o scoprire le altre tribù.

Non mancheranno fasi di raccolta dei vari materiali per costruire armi, migliorare le abilità o oggetti di gioco. La sensazione di avere tra le mani una sorta di mix tra Far Cry e Horizon, da giocare da soli o in cooperativa.

Si passa immediatamente ad un altro successo di Ubisoft, XDefiant, uno sparatutto in prima persona frenetico e spettacolare. Il gioco ha avuto una fase di beta che ha già coinvolto 1 milione di persone. Ubisoft ha annunciato che il gioco sarà lanciato alla fine dell'estate, ma sarà ancora il beta dal 21 al 23 giugno per testare i server su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Al lancio ci saranno 5 modalità, 14 mappe e molto altro, per poi partire con la classica struttura a stagioni che porterà nuove mappe e armi.

Il gioco successivo è il nuovo Prince of Persia, molto controverso come stile (è molto diverso dai precedenti capitoli), ma nondimeno è ricco di potenzialità. Prince of Persia The Lost Crown arriverà il 18 gennaio 2024. Il protagonista è il più giovane degli immortali, un guerriero dalle abilità eccezionali, ma che deve affrontare il più grande pericolo della sua vita. Il gameplay si divide tra fasi piattaforme il 2D e combattimenti in stile hack and slash contro una moltitudine di avversari, anche giganteschi. Le atmosfere sono tutto fuorché classiche, ma gli ingredienti per avere un action bidimensionale epico e spettacolare sembrano esserci tutti.

ll progetto successivo non è un videogioco, ma un anime: Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, una lettera di amore agli anni '90. Uno show Netflix che avrà violenza, commedia, amore, satira. La serie arriverà entro la fine del 2023.

Si passa a The Division che torna a New York con Tom Clancy's The Division Resurgence, la versione mobile dello sparatutto in terza persona di Massive. Il gioco arriverà nell'autunno del 2023.

Skulls and Bones si presenta con una strana canzone piratesca cantata dal vivo dagli Home Free. Il gioco di ispirazione piratesca torna, finalmente, a mostrarsi in maniera completa, con spezzoni di gameplay e filmati. La canzone è decisamente godibile, il gioco è ancora avvolto nel mistero. ma lo sarà ancora per poco, dato che sarà in closed beta dal 25 al 28 agosto.

Dopo una carrellata dei giochi già presenti sul mercato si passa a Mario + Rabbids Sparks of Hope e l'atteso DLC dedicato a Rayman. Ma è solo per poco, dato che si passa a The Crew Motorfest, l'MMO motoristico che non smette di stupire. Auto da Formula 1, veicoli più classici, l'importante è correre tra le strade di questo divertente gioco di macchine. Motorfest è una celebrazione dell'amore delle 4 ruote. Sia che siate da soli o con la vostra crew, questo nuovo contenuto aggiunge nuove playlist di modalità, macchine ed esperienze, anche fantascientifiche. Si va da Honolulu a foreste pluviali, passando per circuiti al neon in stile Tron. L'espansione sarà gratuita per tutti. La beta della motorfest arriverà alla fine di luglio. L'espansione arriverà il 14 settembre.

Si passa al mondo VR con Assassin's Creed Nexus VR, un'esperienza per Meta Quest dedicata alla celebre serie degli assassini di Ubisoft. il tutto si gioca attraverso i sensori di movimento, oltre che con l'immersività del casco VR di Meta. Il giocatore impersonerà alcuni dei più celebri assassini di sempre come Ezio, Cassandra o Altair.

Dopo tanta attesa il colosso francese ha annunciato il nuovo Assassin's Creed, questa volta ambientato nell'estremo oriente: Assassin's Creed Codename Jade, un progetto per i dispositivo mobile che promette di mantenere tutte le caratteristiche tipiche della serie.

Sempre a tema AC arriva Assassin's Creed Mirage. Il gioco sarà pubblicato il 12 ottobre. Si tratta di una rivisitazione del primo capitolo, una via di mezzo tra un remake e un reboot della serie. Si tratta di un capitolo più compatto rispetto agli ultimi e che racconta le origini di questa serie ormai iconica. Il protagonista è Basim, un personaggio che i fan hanno imparato a conoscere molto bene negli ultimi capitoli, e il gameplay è quello classico di Assassin's Creed, riportato alle origini.

È poi arrivato il momento di Guillemot, il CEO di Ubisoft che lascia un messaggio di ringraziamento a tutti i fan e tutti i team di Ubisoft sparsi nel mondo e a presentare il gameplay del nuovo, sorprendente Star Wars Outlast. Il gioco è un open world ambientato in una galassia lontana lontana. Come sempre sono coinvolti tantissimi studi di tutto il mondo nello sviluppo del gioco, sviluppato con lo Snowdrop Engine.

Il video di gameplay si apre con la classica musica della serie e un filmato che mostra la simpatica mascotte della protagonista. Poi si parte con una scena d'azione, nella quale la protagonista si infiltra all'interno di una base nemica. La mascotte non è solo di compagnia, ma è anche in grado di attivare oggetti e interruttori. Si passa poi a una sparatoria a base di blaster, sempre in terza persona. Il level design è fatto in modo tale da sfruttare coperture, ma ci saranno anche movimenti verticali e fughe a bordo di speeder.

Durante la guida si potrà rallentare il tempo per sparare e far fuori gli inseguitori. Dalla base nemica si passa a un villaggio nel deserto, con il più classico dei bar della serie pieno di robot e alieni. Al suo interno si sviluppa la storia, realizzata col motore grafico. Dopo aver rubato dei crediti, la protagonista si vedrà inseguita dalla polizia e inizierà una nuova fase di fuga, questa volta a bordo della sua nave. una volta arrivati nello spazio inizia un combattimento piuttosto spettacolare, che ricorda le fasi similari di Battlefront 2. Non poteva mancare il classico salto nell'iperspazio che porta in un'altra galassia, per una nuova avventura.

Star Wars Outlast

Si passa ad un'altra scena su Tatooine con dei Walker piuttosto aggressivi.

Con questo gioco si chiude il Ubisoft Forward, con tutti gli sviluppatori presenti che come da tradizione salgono sul palco.

Cosa vi è piaciuto di più?