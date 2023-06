Avatar: Frontiers of Pandora, un gameplay trailer esteso dall'Ubisoft Forward

In occasione dell'Ubisoft Forward, è stato mostrato un gameplay trailer esteso di Avatar: Frontiers of Pandora, l'action adventure tratto dalla serie cinematografica di James Cameron in arrivo su PC e console a dicembre.

Il filmato ci offre una panoramica della trama e delle dinamiche di gameplay dell'ultima fatica di Massive Entertainment. Ambientato dopo gli eventi del primo film, in questo gioco ci avventureremo, da soli o in compagnia di un altro giocatore in multiplayer, la frontiera occidentale, un continente inesplorato di Pandora e ci alleeremo con i na'vi per proteggere il pianeta dall'assalto delle forze dell'RDA.

Nel filmato vengono mostrate anche delle sequenze di gameplay di esplorazione e combattimenti, con il giocatore che potrà utilizzare un vasto arsenale, da armi artigianali come arco e trappole, a fucili d'assalto, shotgun e lanciarazzi. Sarà ovviamente possibile anche personalizzare il proprio personaggio tramite un albero delle abilità che si concentra sulla agilità, le azioni furtive e il combattimento.

Avatar: Frontiers of Pandora sarà disponibile dal 7 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

L'Ubisoft Forward è la vetrina estiva della compagnia francese dove presenta i giochi in sviluppo presso i suoi studi sparsi per il mondo, da Assassin's Creed a The Division, da The Crew a Far Cry. Trovate tutte le novità annunciata durante questo e tutti gli altri eventi estivi nel nostro hub Multiplayer.it Summer of Games.