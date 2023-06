Just Dance 2024 Edition: data di uscita e trailer dall'Ubisoft Forward 2023

All'Ubisoft Forward di giugno 2023, la compagnia francese ha iniziato la presentazione confermando ufficialmente l'arrivo di Just Dance 2024 Edition. La data di uscita è il 24 ottobre 2023. Potete vedere il trailer qui sotto.

La descrizione ufficiale recita: "Just Dance 2024 Edition presenta 40 canzoni e universi, dagli ultimi successi ai classici più amati, tra cui "Flowers" di Miley Cyrus, "Tití Me Preguntó" di Bad Bunny, "How You Like That" delle BLACKPINK e "I Want to Dance With Somebody" di Whitney Houston!"

"Ballate su 40 nuove canzoni e universi, tra hit da classifica, fenomeni virali di internet e canzoni originali! La tracklist presenta una varietà di generi ed epoche: dal latino, al rock, dall'hip hop al K-Pop, questa edizione è piena di musica che amate. Scoprite mondi musicali coinvolgenti e vivaci con personaggi unici per ogni canzone in Just Dance!"

"Ora una piattaforma di intrattenimento completamente online, il gioco viene regolarmente aggiornato con nuova musica e premi durante tutto l'anno. Indipendentemente dal fatto che voi o i vostri amici possediate l'edizione 2023 o 2024, tutti i giocatori sono collegati alla stessa piattaforma e possono giocare insieme online. E se possedete entrambe le edizioni, tutti i contenuti sono insieme nello stesso posto!"

"Partecipate agli eventi stagionali a tema con canzoni e playlist gratuite per un periodo limitato! Ogni stagione porterà nuove ed emozionanti canzoni, un percorso di progressione dedicato e nuove ricompense. Vinci avatar, sfondi, badge e pseudonimi per personalizzare la tua Dancer Card e mostrare la tua personalità nel gioco."

"Ogni copia della 2024 Edition viene fornita con un mese di prova gratuita del servizio di abbonamento Just Dance+, che consente di accedere a 200 canzoni e ad altre in arrivo regolarmente con speciali vantaggi per gli eventi di gioco. Balla con i brani preferiti di sempre dei giochi Just Dance precedenti o con i nuovi brani esclusivi in arrivo in ogni stagione!"