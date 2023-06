Avatar: Frontiers of Pandora, data di uscita rivelata da un trailer all'Ubisoft Forward

Avatar: Frontiers of Pandora ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, annunciata con un trailer durante l'Ubisoft Forward: il gioco sarà disponibile a partire dal 7 dicembre.

Dopo aver totalizzato oltre 18 milioni di visualizzazioni con il primo trailer, Avatar: Frontiers of Pandora possiede senza dubbio un enorme potenziale, come confermato da James Cameron stesso: il regista è comparso in video per promuovere il lancio del gioco.

Cameron ha sottolineato il fatto che la storia di Frontiers of Pandora sia del tutto inedita e vada dunque ad arricchire l'affascinante lore creata per la saga cinematografica, che come sappiamo continua a riscuotere uno straordinario successo.

Al comando di un Na'vi, nel gioco avremo il compito di esplorare e difendere Pandora dalle truppe umane ostili che vogliono invaderlo e impadronirsi delle sue risorse, sottomettendo al contempo le tribù che abitano questo mondo.