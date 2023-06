Prince of Persia: The Lost Crown, un nuovo gameplay trailer dall'Ubisoft Forward

Durante l'Ubisoft Forward abbiamo rivisto in azione Prince of Persia: The Lost Crown, il nuovo gioco della serie di stampo platform action in arrivo su PC e console all'inizio del prossimo anno. Per l'occasione è stato presentato un trailer animato e un video gameplay commentato, che ci offre una panoramica del gioco.

Annunciato durante il Summer Game Fest della scorsa settimana, Prince of Persia: The Lost Crown è un action platformer ispirato ai metroidvania ambientato nell'antica Persia. I giocatori potranno sfruttare i poteri temporali del protagonista e le sue abilità di combattimento acrobatiche per eseguire combo mortali e abbattere le creature mitologiche che ostacoleranno il suo cammino.

Sarà anche necessaria una certa dose di astuzia per superare gli ostacoli e per risolvere gli enigmi sparsi nei livelli di gioco, ambientati in una serie di biomi ispirati alla Persia e la sua mitologia.

Prince of Persia: The Lost Crown sarà disponibile a partire dal 18 gennaio 2024 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Amazon Luna e PC, e girerà a 60 fps su tutte le piattaforme.

L'Ubisoft Forward è la vetrina estiva della compagnia francese dove presenta i giochi in sviluppo presso i suoi studi sparsi per il mondo, da Assassin's Creed a The Division, da The Crew a Far Cry. Trovate tutte le novità annunciata durante questo e tutti gli altri eventi estivi nel nostro hub Multiplayer.it Summer of Games.