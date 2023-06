Gord, data di uscita rivelata da un trailer: è l'RPG dagli autori di The Witcher

Gord, l'interessante RPG strategico sviluppato da un team di ex autori di The Witcher, ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S, annunciata con un trailer: il gioco sarà disponibile a partire dall'8 agosto.

Annunciato nel 2021, Gord punta a combinare elementi esplorativi, combattimento, gestione delle risorse e un comparto narrativo particolarmente sfaccettato, mettendoci alla prova con sfide ambientali, minacce nemiche e crisi interne.

"Guida il popolo della Tribù dell'Alba mentre si avventura in terre proibite", recita la sinossi di Gord. "Completa le missioni che plasmano le loro personalità, influenzano il loro benessere e decidono il destino della loro comunità. Garantisci la sopravvivenza della tua popolazione in un cupo mondo fantasy ispirato al folklore slavo."

"Eretti palizzate, sviluppa strutture e fai crescere il tuo gord da un umile insediamento a una formidabile fortezza. Tuttavia, l'espansione non sarà facile: la tua popolazione è costantemente a rischio da tribù nemiche, mostri spaventosi e misteriosi poteri che si annidano nei boschi circostanti."

"Le missioni di Gord ti porteranno oltre le mura del tuo insediamento, sia per prevenire che accada una calamità sia per affrontare una questione personale di uno dei tuoi sudditi. Gli obiettivi principali dello scenario guideranno il tuo viaggio, mentre le missioni secondarie e gli incontri casuali ti invieranno nella natura selvaggia per dare la caccia a creature leggendarie, svelare i segreti degli Antichi o sconfiggere una terribile piaga."