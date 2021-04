Gord, trailer d'annuncio di questo strategico-action per PC creato dall'ex CD Projekt RED Stan Just

Covenant ha pubblicato il trailer d'annuncio di Gord. Si tratta di un gioco per PC piuttosto interessante che mescola elementi piuttosto diversi in un unico strategico/action con un'ambientazione piuttosto dark con influenze della mitologia slava. Il gioco è creato dall'ex CD Projekt RED e 11 bit studios Stan Just e arriverà su PC nel corso del 2022.

Gord è un gioco profondamente single player nel quale il giocatore deve sopravvivere, completare delle quest grazie alle quali trovare le risorse per costruire una città viva e produttiva, che possa fornirgli tutte le risorse necessarie per le sue avventure.

I livelli saranno creati in maniera procedurale, così da rendere sempre nuove e differenti le avventure. Una volta tornati in città bisognerà gestire la popolazione, sviluppare l'economia e costruire nuovi edifici. Il tutto interagendo con la popolazione: ogni persona ha una storia e degli obiettivi personali.

La componente city builder di Gord.

Ogni decisione avrà un impatto sul gioco. Non solo nel generare più o meno risorse di un qualche tipo, ma anche nel modificare la sanità mentale del luogo, oltre che l'attaccamento delle persone alla cittadina. Le frattempo, però, bisognerà uscire per portare a termine quest generate da un'IA, che garantiranno varietà, ma anche attinenza con quello che si sta facendo.

Le leggende che hanno ispirato lo studio di sviluppo sono quelle della mitologia slava che, come abbiamo imparato a conoscere con The Witcher, sono in grado di avere diversi elementi di contatto con le nostre, ma anche tanti aspetti innovativi che sarà interessante scoprire.

Il gioco sarà disponibile su Steam a questo indirizzo.