Gord, l'anteprima: dal producer di The Witcher, uno strategico survival a dir poco inaspettato

Il caso di Stan Just è un po' più peculiare: producer alquanto noto per aver lavorato sia a CD Projekt che a 11 Bit Studios, ora si è messo alla guida di un piccolo team chiamato Covenant per creare un gioco molto diverso dalle opere delle note software house appena citate, eppure chiaramente influenzato dal loro DNA. Gord , questo il nome del videogame, è infatti uno strategico gestionale con forti elementi survival (sulla falsariga di Frostpunk , appunto), ma dall'ambientazione dark fantasy. Lo abbiamo visto in azione, e oggi siamo pronti a darvi le nostre prime impressioni.

Quando un membro di spicco di un team di sviluppo noto abbandona la nave i casi sono due: o si lancia in un progetto completamente distaccato dai suoi lavori passati per sottolineare la sua rinnovata indipendenza, o cerca parzialmente di cavalcare l'onda di quanto fatto precedentemente. Il secondo caso è più frequente - spesso perché si tratta di un ottimo modo per ottenere visibilità e permette di lavorare con più sicurezza su sentieri già tracciati - ma è anche rischioso per via degli inevitabili paragoni con le opere preesistenti.

Fango, morte e fantasia

Alla base Gord è chiaramente un misto di generi. Si parte con una piccola comunità di coloni, spediti ad esplorare alcune inospitali terre zeppe di pericoli, fortemente ispirate dalla mitologia slava. Questi sono dotati di abilità e classi variabili, ed è compito del giocatore tenerli in vita in modo da far prosperare un piccolo villaggio costantemente bersagliato da tribù rivali e dai vari mostri che abitano la zona, tutt'altro che propensi ad accogliere a braccia aperte i nuovi arrivati (se non per farci uno spezzatino).

Fin qui tutto nella norma, ma è immediatamente chiaro come il team abbia scelto di ispirarsi a molteplici titoli diversi per offrire un'esperienza più complessa e interessante della media. La sanità mentale dei propri coloni, ad esempio, è estremamente importante, e sfuggire per un pelo alla morte o affrontare varie esperienze traumatiche può segnarli permanentemente, con dei malus a dir poco fastidiosi à la Darkest Dungeon (anche se non abbiamo avuto modo di entrare nel dettaglio di queste penalità). Non solo, ogni personaggio possiede abilità specifiche e una progressione che lo rendono ancor più importante per la sopravvivenza del centro abitato, eppure essendo (chiaramente) la "permadeath" parte integrante dell'esperienza esiste il rischio costante di perdere un membro importante del gruppo per via di una semplice spedizione andata male.

La struttura del gioco, invece, è vicina a quella dei survival moderni (nonostante la visuale qui sia dall'altro come in uno strategico classico), e permette di settare svariati valori dello scenario di partenza, per cucire l'esperienza attorno ai desideri dell'utente. Attenzione però: questo non significa che Gord non abbia una campagna, e anzi la sua gestione risulta alquanto atipica in tal senso.