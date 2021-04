NieR Replicant: DLC gratis con i costumi di NieR: Automata e altro

NieR Replicant ver. 1.22474487139, il remake (o remaster rielaborato) dell'originale RPG di Square Enix, riceverà dei DLC gratuiti tra cui un pacchetto tutto dedicato a NieR: Automata, con i costumi dei personaggi principali tratti dal gioco in questione.

Il "4 YoRHa" DLC pack include quattro costumi aggiuntivi per i protagonisti del gioco tratti da Nier: Automata, tra i quali troviamo quelli di 2B e 9S per il personaggio principale e per Kaine, oltre a quattro nuove armi ispirate all'altro celebre capitolo della serie uscito prima di questo (ma di cui è in effetti il seguito).

Alcuni dettagli sul DLC in questione sono già comparsi sulla pagina ufficiale dedicata al contenuto extra sul Microsoft Store, visibili a questo indirizzo, ma sono ancora piuttosto scarsi. La descrizione si limita a riferire quanto segue:

4 YoRHa è un contenuto scaricabile gratuito. Include 4 completi e 4 armi di NieR:Automata all'interno di NieR Replicant ver.1.22474487139...

Per il momento non ci sono altre notizie al riguardo, ma il DLC sarà comunque scaricabile gratuitamente da tutti coloro che acquistano NieR Replicant ver. 1.22474487139, dunque non ci vorrà molto a scoprire di preciso di cosa si tratta.

Per il resto, abbiamo saputo, un po' in sordina, che NieR Replicant ver. 1.22474487139 è entrato per tempo in fase gold, dunque arriverà senza intoppi sul mercato per la data di uscita prevista, ovvero il 23 aprile 2021. È risultato peraltro il gioco più atteso di aprile 2021 sia dalla redazione che dai lettori di Multiplayer.it.