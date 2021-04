NieR Replicant ver. 1.22474487139 in fase gold... da qualche tempo

NieR Replicant ver. 1.22474487139 è entrato in fase gold... da qualche tempo. L'annuncio del producer Yosuke Saito conferma che lo sviluppo del gioco è terminato e che dunque l'uscita non subirà ritardi rispetto alla data del 23 aprile.

In realtà Saito ha voluto scherzare citando un suo post all'epoca del lancio di NieR: Automata, quando appunto si ricordò di rivelare che il gioco era entrato in fase gold, ma solo quando ormai era già passato un po' di tempo.

"NieR Replicant ver.1.22474487139... è in gold! (già da qualche tempo)", ha scritto il producer. "Dunque non appena i contenuti scaricabili del gioco verranno approvati (stavolta saranno gratuiti!) potremo finalmente prenderci una pausa."

Quando arriveranno esattamente i DLC? Per il momento non è chiaro e Saito ha chiesto agli utenti di avere ancora un po' di pazienza per tutti i dettagli al riguardo.

NieR Replicant ver.1.22474487139... è una versione aggiornata di NieR Replicant, uscito in Giappone nell'aprile del 2010.

Scopri il prequel di NieR:Automata, rimodernizzato grazie a una grafica riportata in vita magistralmente, una storia affascinante e altro ancora!

Il protagonista è un giovane che vive in un villaggio remoto. Per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia, parte con uno strano tomo parlante alla ricerca dei "Versi sigillati".