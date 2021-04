Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise arriva anche su PC?

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise potrebbe arrivare anche su PC

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise sembra sia in arrivo anche su PC, dopo il suo lancio in esclusiva su Nintendo Switch, almeno in base a quello che dovrebbe essere un documento diffuso internamente a Thunderful Group.

Non ci sono ancora annunci ufficiali, ma considerando che Thunderful Group è il publisher che si è occupato del recente gioco di Hidetaka "SWERY" Suehiro, dunque se la provenienza dovesse essere verificata si tratterebbe di un'informazione molto solida. A quanto pare, la versione PC di Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise è trapelata all'interno di un riepilogo presente nei documenti diffusi nel corso di un meeting finanziario della compagnia.

A meno che non si tratti di un errore di stampa, sembra dunque che il thriller psicologico da parte di White Owls e Toybox Inc. sia destinato ad arrivare anche su PC. In effetti, si tratterebbe di una mossa piuttosto in linea con il normale modus operandi per titoli di questo tipo, considerando peraltro che il primo capitolo della serie è multipiattaforma.

Per il momento, in ogni caso, si parla solo della versione PC e non di altre console, in attesa di un possibile annuncio che potrebbe arrivare a questo punto anche nei prossimi giorni, considerando che il progetto rientra già nei piani finanziari di Thunderful.

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise è il seguito di un'avventura con elementi survival horror diventata un vero e proprio cult per molti appassionati: anche il secondo capitolo prosegue con il particolare approccio del predecessore, alternando situazioni fortemente inquietanti a situazioni alquanto assurde e in certi casi quasi comiche.

Esattamente come il primo, anche Deadly Premonition 2 è stato accolto con voti della critica davvero contrastanti, scoprite cosa ne pensiamo noi con la recensione di Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise da parte di Alessandra Borgonovo.