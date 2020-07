Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, la recensione

Prima di scrivere la recensione di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise le nostre aspettative erano quelle di trovare una storia almeno alla pari della precedente ma accompagnata da un impianto ludico e in generale qualitativo di gran lunga superiore: perché se la prima volta ciò che ha reso Deadly Premonition così speciale è stata anche la sua disastrosa messa in scena, per quello strano meccanismo che una cosa è tanto brutta da fare il giro e diventare bella (o unica), ripetere il medesimo errore avrebbe significato adagiarsi sugli allori passati con la convinzione di scamparla un'altra volta. Sfortunatamente succede proprio così. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è un gioco che riflette l'incapacità di SWERY di bilanciare possibilità e ambizione, presentandoci un'esperienza che si trascina nei fasti dell'originale calcando la mano, ergo peggiorando, su quegli aspetti che ormai dieci anni fa l'avevano reso tanto apprezzabile.

La storia, tra Le Carré e Boston

La storia di Deadly Premonition 2 si divide tra passato e presente, dove quest'ultimo ricostruisce i fatti avvenuti a Le Carré nel 2005 attraverso le parole di uno dei pochissimi testimoni. L'agente del FBI Aaliyah Davis sta indagando su un caso che la obbligherà a scavare nelle indagini occorse in questo remota cittadina della Louisiana, scoprendo che dietro una serie apparentemente inconcludente di eventi si nasconde qualcosa oltre la più fervida immaginazione. Il gioco dunque, di capitolo in capitolo, rimbalza tra due linee temporali in parte facendoci vivere in prima persona il caso di Le Carré, nei panni di Francis York Morgan, e in parte riassumendolo attraverso l'occhio scettico di Aaliyah che fatica a credere a quanto le viene raccontato. Essendo un thriller, discutere in dettaglio la trama rovinerebbe l'esperienza ma anche senza fare esempi precisi possiamo dire che ci troviamo di fronte a una narrazione annacquata, priva di mordente fatte rare eccezioni nelle fasi al presente, costruita sui presupposti dell'originale Deadly Premonition nel tentativo di dare delle radici a una storia perfetta per com'è stata scritta.

Il surreale non può e non deve essere spiegato, perché nel momento in cui si cerca di razionalizzarlo (come fa Aaliyah) si cozza contro l'inevitabile diffidenza verso eventi che non possono essere accaduti davvero. In questo, il gioco originale eccelleva perché non pretendeva di spiegare tutto ma ci chiedeva di abbandonarci alla sospensione di incredulità e accettare quello che veniva mostrato prendendolo per, se non vero, quantomeno possibile. Qui è dove Deadly Premonition 2 fallisce, credendo non solo di poter legare la propria narrazione a quella del 2010 - e dunque creando un precedente non necessario - ma addirittura di riproporre il tema della cittadina tanto sperduta quanto bizzarra senza risultare stucchevole. Anzi, insistendo sulle stranezze degli abitanti al punto da trasformali in macchiette irritanti ben lontane dal fascino, ad esempio, di Sigourney. Più si va avanti con la trama, più ci si rende conto che Le Carré è soltanto un pretesto costruito (non) ad arte per allungare il brodo e cercare di dare una logica alla narrazione del presente: il legame che li unisce, tuttavia, è talmente labile e basato su una serie così assurda di presupposti da lasciarli stridere un passo dopo l'altro.



A questo contribuisce un intreccio incredibilmente prevedibile, dove i colpi di scena non sono tali perché già ampiamente anticipati e soprattutto portato avanti sulla base del più assoluto caso. Lungo tutti gli eventi di Le Carré saremo infatti guidati da un oracolo, che a ogni vicolo cieco farà la sua comoda apparizione per offrirci degli indovinelli di una banalità disarmante (fosse anche solo perché York li risolve per noi) indicandoci dove andare per far proseguire la trama. Pur capendo, come viene spesso ribadito e forse non a caso, che un approccio normale non rientra tra i metodi del detective, nel gioco originale c'era davvero il senso dell'indagine e la trama andava avanti secondo una serie di eventi concreti. La presenza del fantomatico oracolo pare un escamotage per giustificare la mancanza di una fabula, lasciando supporre che l'autore avesse sì in mente alcuni punti - quelli appunto in cui la narrazione si riprende un po' - ma non sapesse come metterli assieme e abbia usato il surreale alla stregua del prezzemolo.

Infine, la caratterizzazione dei personaggi. Ancora una volta, Deadly Premonition 2 è la dimostrazione di come SWERY abbia preso il buono del primo e l'abbia stravolto con la certezza di innescare la stessa reazione da parte del pubblico. Non funziona proprio così. Il bello di un titolo come Deadly Premonition si basava anche su questo, sulla sua unicità: prendere lo stesso modello senza l'intenzione di migliorarlo, anzi, esacerbandone gli aspetti, porta piuttosto a pensare che l'originale sia stata un'illuminazione impossibile da ripetere e cui l'autore si attacca con eccessiva insistenza. Lo stesso York, il cui fascino e carisma risiedevano nella sua imprevedibilità, raggiunge punti dove risulta fastidioso. A eccezione di pochi altri, nessuno degli sparuti abitanti con cui avremo contatti riesce a farsi ricordare per un motivo diverso dal nervoso causato. O anche solo per un vago spessore narrativo. Questo soprattutto a causa di meccaniche ludiche superate, folli da riproporre nel 2020 come già avevano dimostrato di essere nel 2010.