Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, un nuovo atto di fede verso Hidetaka Suehiro

Deadly Premonition è uno di quei giochi che richiede un enorme atto di fede. Perché a prima vista, senza nemmeno avervi messo mano per contare gli innumerevoli difetti tecnici, sembra risalire alla PlayStation 2 quando invece fa parte della generazione successiva. C'è così tanto di sbagliato in quell'horror che ci si potrebbe domandare perché siamo qui a discuterne: ovviamente la ragione principale è l'annuncio del secondo capitolo, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise , ma al di là della mancanza di info in merito non si può parlare di questo sequel/prequel senza aver capito cosa sia l'originale Deadly Premonition. Scavando sotto la superficie grezza di un comparto tecnico e grafico dimenticabile per scoprire il diamante che vi si nasconde: la narrazione . Deadly Premonition è forse il gioco che più fa leva sul patto di sospensione dell'incredulità che si viene a stabilire tra autore e fruitore, perché godersi questa esperienza significa accettare qualsiasi cosa succeda sullo schermo, persino la più bizzarra, evitando di soffermarsi su di essa o farsi domande in merito. Accettando questo tacito accordo, si viene quindi travolti da una storia che inizia in maniera bizzarra per poi premere il piede sull'acceleratore senza alcuna intenzione di rallentare nemmeno alla fine, investendoci con un finale agrodolce che a distanza di dieci anni non si scorda così facilmente. Se è vero che un libro non si giudica dalla copertina, Deadly Premonition rientra perfettamente in questi canoni e il seme che ha piantato è il motivo per cui il secondo capitolo merita tutta la nostra fiducia.

Tra passato e presente

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise è ancora avvolto dal mistero ma il trailer di annuncio ci ha offerto alcune informazioni di base almeno in merito all'ambientazione. Ci troviamo nella Boston odierna, dove l'agente dell'FBI Aaliyah Davis sta lavorando a dei vecchi casi di omicidio: questo la spingerà ad aprire porte sull'ignoto che sarebbero dovute rimanere chiuse. Porte che ci catapulteranno quattordici anni indietro, a New Orleans, dove seguiremo le indagini di Francis York Morgan. Esatto, il bizzarro ma a suo modo carismatico protagonista dell'originale Deadly Premonition. Perché i cammini di Aaliyah e York s'intrecceranno non è dato sapere, mentre quello che li aspetta alla fine può essere tanto la verità quanto un'impietosa follia.

Per quanto l'idea di una nuova protagonista sia intrigante, la sola presenza di York finisce per catturare l'attenzione. Chiunque abbia giocato a Deadly Premonition e l'abbia apprezzato per la gemma nascosta che sa essere non faticherà a ricordare York come la punta di questo diamante: non solo per il suo forte coinvolgimento nella trama ma anche, se non soprattutto, per una caratterizzazione come rare se ne sono viste. Un personaggio stravagante, difficile da leggere, dai modi che risulterebbero incomprensibili a chiunque eppure in grado di esercitare un certo fascino, fosse anche giusto per capire dove voglia andare a parare. Come dimenticare poi la sua profonda cultura cinematografica che lo portava a menzionare pellicole storiche del calibro di Guerre Stellari, Arancia Meccanica, Ladyhawke, Ritorno al futuro e molte altre, tessendo uno spesso filo rosso con chi questa passione la condivide.

Nonostante Deadly Premonition abbia svolto davvero un ottimo lavoro in generale con i personaggi, portando il giocatore a empatizzare bene o male con tutti, nessuno riesce ovviamente a raggiungere il livello di York - perché è il protagonista, sì, ma non è raro trovare comprimari tratteggiati meglio di chi stiamo utilizzando. Non è questo il caso, complice il fatto che il gioco ha concorso a stabilire una connessione con il giocatore costruita attorno alla cura dello stesso York: se Red Dead Redemption 2 ha scavato in profondità nella gestione di Arthur Morgan, focalizzandosi su quei dettagli che alla fine rendono il quadro ancor più bello a vedersi, Deadly Premonition è stato nel suo piccolo un precursore. Di York si poteva decidere praticamente tutto, da cosa fargli mangiare e bere, alle ore di sonno necessarie, al fargli o meno la barba e cambiargli i vestiti fino a scegliere se pranzare con i colleghi (così da avere dialoghi aggiuntivi) e a quali attività secondarie prendere parte. Tutto in una cittadina che seguiva i suoi ritmi e le proprie regole, dove gli abitanti andavano avanti con le rispettive vite a prescindere da noi. La presenza di York nel trailer di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ha riportato alla mente questi ricordi, che da soli basterebbero a spiegare perché non ci sono dubbi sul fatto che SWERY saprà di nuovo coinvolgerci e sorprenderci.