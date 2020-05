HP OMEN: stile rinnovato, nuovi PC desktop e un nuovo monitor da gioco

Anche HP ha scelto la via della conferenza online a porte chiuse per presentare le novità della famiglia OMEN, araldi di un importante rinnovamento d'immagine legato all'ampliarsi della platea interessata a periferiche e PC da gioco. Ed è un pubblico che non è composto di soli giocatori hardware. Oggi molti sono attirati da prezzi più ragionevoli e da macchine sempre più versatili, utili anche sul piano professionale grazie all'aumento dei core e delle applicazioni che beneficiano di una GPU potente. Da qui un cambio di audience che ha portato all'abbandono dell'aggressivo binomio rossonero scelto inizialmente da HP, in favore di un gradiente che va dal rosa al giallo per sposarsi con un moderno font bianco, per certi versi simile a quello usato per PS3 e per gli Spider-Man di Sam Raimi. Il risultato è un cambio di stile piuttosto marcato che pur mantenendo come punto fermo il simbolo a diamante del brand, risulta più moderno, elegante e adatto a un pubblico variegato. Ma si parla comunque prima dei videogiocatori nel caso dei nuovi HP OMEN Dekstop e del monitor HP OMEN 27i.

I nuovi desktop OMEN 25L e 30L

Periferiche, portatili e preassemblati da gioco sono in costante crescita grazie a un pubblico che finalmente si ritrova di fronte a prodotti versatili e capaci di combinare lavoro e gaming, ma dal prezzo inferiore a quello di qualche anno fa. Lo si vede anche dalle statistiche, con i PC da oltre 1400 dollari che si fermano a una quota del 5% contro il 45% dei dispositivi da circa 1100 dollari che confermano l'esistenza di un cosiddetto sweet spot sui cui puntare. Non a caso le varianti base dei desktop OMEN 25L e 30L, disponibili da domani, si aggirano intorno a quelle cifre, anche se il modello base da 25 litri parte da 899 dollari. Si parla invece di 1199 dollari per quello da 30 litri, caratterizzato anche da un sistema di raffreddamento superiore che include una ventola frontale RGB.

Parliamo di tre desktop tutti in colore nero opaco, tutti con filtro per la polvere rimovibile e tutti apribili senza bisogno di un cacciavite. Ma pur accomunati dalla stessa filosofia sono soggetti a differenze rilevanti, a partire dalla mancanza di finestra per versione base del 25L per arrivare alla lunghezza maggiore del 30L, ma sono tutti accomunati da un design elegante ed estremamente sobrio, impreziosito da un vistoso diamante RGB sul frontale. Da notare tra l'altro i due spessi supporti in gomma che sostengono il tutto, a occhio utili sia per sollevare abbondantemente i case da terra, lasciando spazio per la circolazione dell'aria, sia per salvare mobili e parquet dai graffi. Ma le differenze, dicevamo, sono rilevanti, sia per estetica che per raffreddamento. Il secondo modello del 25L sfoggia infatti una paratia laterale tutta in vetro temperato necessaria per godere dell'illuminazione interna che può includere memorie e dissipazione a liquido opzionale per la CPU. Ma tutto questo arriva a un livello superiore con il modello 30L il cui spesso frontale ospita una ventola illuminata che oltre a migliorare il flusso d'aria, porta il totale delle zone RGB a 6 e aggiunge parecchio all'estetica della serie OMEN Desktop, evoluzione in tutto e per tutto della famiglia Obelisk.

Il modello base da 25L si accontenta del raffreddamento ad aria per la CPU e del frontale elegante, ma in foto fa comunque un'ottima figura e dovrebbe garantire opzioni hardware analoghe a quelle degli altri modelli. L'intera linea è infatti pensata per ospitare varianti dal prezzo equilibrato, ma per spingersi fino ai 10 core del Core i9-10900K della nuova serie Intel, con chipset Z490 e relativo WiFi 6, e fino ai ben 12 core del Ryzen 9 3900 di AMD. Per le GPU di punta si parla invece della GeForce RTX 2080 Ti per NVIDIA e Radeon della Radeon RX 5700 XT per AMD. Nessun limite quindi, per una serie che tra l'altro compie un passo in avanti rispetto al preassemblato medio in termini di componentistica interna. L'estensione della partnership con Kingston garantisce infatti il supporto fino a 64GB di memoria HyperX Fury da 3200MHz, con opzione RGB, mentre il comparto SSD è affidato alle unità Western Digital Black, capaci di arrivare fino a 3430MB/s in lettura. PCIe 3.0 quindi, ma con velocità di punta elevate e pezzature fino a 2TB per un desktop che si affida a componentistica di marca anche per l'alimentatore, spingendo le opzioni fino a un Cooler Master da 750W con certificazione Platinum.