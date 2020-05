Final Fantasy 7 Remake è il gioco del mese di aprile 2020

L'uscita di un remake difficilmente può essere considerata un evento epocale, ma quando si tratta di Final Fantasy 7 Remake la definizione può essere presa quantomeno in considerazione, vista l'attesa che ha caratterizzato questo progetto e i contorni di gioco da sogno che ha assunto nel corso degli anni, dunque non stupisce che sia stato eletto senza troppi dubbi il gioco del mese di aprile 2020. A dire il vero non aveva nemmeno una concorrenza spietata, visto che le altre uscite del mese sono sicuramente molto interessanti ma hanno generalmente un richiamo minore e comunque meno universale rispetto al remake di Square Enix, che col tempo ha assunto i connotati di una produzione veramente da colossal. Tanto grande da non essere nemmeno completa, in effetti: come ormai si sa bene, Final Fantasy 7 Remake è solo la prima parte del rifacimento del settimo capitolo e sinceramente sul prosieguo del progetto regna il mistero, per il momento. Questo, in ogni caso, non ha affatto sminuito il valore del gioco agli occhi di utenti e redazione, che l'hanno posizionato facilmente al primo posto tra le uscite di questo periodo.



A dire il vero c'era un altro gioco che aveva tutte le carte in regola per emergere come protagonista di aprile 2020, ma evidentemente non ha mantenuto le promesse: pariamo di Resident Evil 3, probabilmente l'unica altra uscita di spessore assoluto nel mese e dotata di una notorietà tale da poter sfidare anche Final Fantasy 7 Remake. L'altro remake, in questo caso di Capcom, non si è dimostrato all'altezza del predecessore, a causa forse di uno sviluppo più veloce che ha causato anche alcuni ridimensionamenti rispetto all'originale. Proprio il confronto con Resident Evil 2 ha portato a un giudizio forse anche più drastico di quello che il gioco si sarebbe meritato, fatto sta che non è riuscito minimamente a rappresentare un avversario temibile per Final Fantasy. Per il resto, gli altri titoli appartengono a dimensioni diverse in termini di produzioni, ma proprio per questo riescono comunque ad offrire esperienze più particolari e comunque molto interessanti: fra questi emergono soprattutto Gears Tactics, XCOM: Chimera Squad e Streets of Rage 4.



La scelta della redazione La votazione interna alla redazione non lascia spazio a dubbi: Final Fantasy 7 Remake è il gioco del mese di aprile 2020 di un gran margine rispetto al secondo classificato. Viene dunque condivisa in gran parte l'ottima valutazione che è stata assegnata al gioco anche in sede di recensione, perché l'operazione portata a termine da Square Enix risponde positivamente a buona parte delle altissime aspettative che si potevano avere per il remake. Certo, restano alcune questioni aperte, tipo le novità introdotte nella storia e il mistero su come potrà proseguire la composizione del resto del gioco. Gli sviluppatori stessi hanno riferito di non avere idea di quante parti sarà composto il gioco e questo ovviamente può rappresentare un ostacolo alla fruizione dell'opera completa, ma per il momento quello che si è visto basta e avanza per renderlo il gioco del mese. Al secondo posto, ma a distanza siderale dal primo, troviamo poi XCOM: Chimera Squad, il nuovo strategico "leggero" da parte di Firaxis, che non poteva non essere ampiamente apprezzato da queste parti.



Rimanendo all'interno dello stesso genere, a breve distanza in terza posizione troviamo Gears Tactics: l'esperimento di The Coalition e Splash Damage, che poteva sembrare molto strano all'apparenza, è risultato invece essere un solido strategico, che riesce a reinterpretare in maniera ottimale, in questa nuova forma, la tradizione dello sparatutto in questione. Considerando che si tratta della prima sperimentazione in questo ambito da parte degli autori e inoltre di un genere che può essere considerato un po' di nicchia, bisogna dire che l'obiettivo è stato completamente centrato da Gears Tactics, che a questo punto potrebbe diventare una vera e propria serie spin-off. Fuori dal podio troviamo poi Trials of Mana, ovvero il remake in 3D dello storico Seiken Densetsu 3, un classico SNES datato 1995 ma mai uscito in occidente e che ha dunque un grande valore anche per gli appassionati storici della serie. A proposito di rimembranze storiche, subito sotto troviamo Streets of Rage 4, nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro a scorrimento targata Sega.