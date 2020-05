Pokémon: Pikachu festeggia lo Star Wars Day

James Turner, l'art director della serie Pokémon, ha voluto festeggiare a suo modo lo Star Wars Day, pubblicando un disegno di Pikachu con il casco di Darth Vader. Ce lo vedete il simpatico animaletto tutto fulmini e pika pika a soffocare gli allenatori che lo deludono? In effetti i fulmini... ehi, Pikachu è un Sith! Battute a parte, trovate l'artwork allegato al tweet sottostante.

Lo Star Wars Day è il giorno celebrativo della saga di Star Wars. È stato scelto il 4 maggio per far cadere la ricorrenza a causa di un gioco di parole tra "May the Force be with you" e "May the fourth be with you", dovuto evidentemente alla natura polisemica della parola "May". La prima frase è una delle citazioni più famose della saga di Star Wars, mentre la seconda è stata usata per la prima volta dopo la prima elezione di Margaret Thatcher a Primo Ministro del Regno Unito, avvenuta nel 1979. Purtroppo in italiano il gioco di parole va completamente perduto.

Se vi interessa, in occasione dello Star Wars Day ci sono sconti sui giochi della saga in molti negozi digitali. Inoltre da oggi Star Wars: L'ascesa di Skywalker è disponibile su Disney .