Animal Crossing: New Horizons, scorpione: dove trovarlo e come catturarlo

Il secondo insetto più temibile di Animal Crossing: New Horizons è qui: con l'arrivo di maggio 2020, il titolo in esclusiva su Nintendo Switch si arricchisce dello scorpione, almeno nell'emisfero settentrionale. Passata una paura, dunque, ne arriva un'altra: non troverete più la tarantola, ma il suo altrettanto letale compagno. Ma dove si trova lo scorpione? E come catturarlo?

Innanzitutto va tenuto a mente l'orario di gioco giusto: di mattina non troverete mai uno scorpione su Animal Crossing: New Horizons. La simpatica e letale creaturina compare tra le 19:00 di sera e le 04:00 del mattino, preferibilmente su un territorio pianeggiante; e se finisce in acqua, così come per la tarantola, sparisce senza tornare indietro.

Dove trovare lo scorpione su Animal Crossing: New Horizons? Innanzitutto sulla propria isola, nella fascia oraria citata. E poi, giocando di sera, volendo è possibile trovare l'isola speciale tramite Biglietti Miglia di Nook. Esattamente come accadeva per l'isola delle tarantole, l'isola degli scorpioni non fa altro che proporre lo spawn, ad oltranza, di questo insetto. 200.000 stelline garantite per ogni viaggio, dunque. Se poi venderete gli scorpioni ad Ivano, otterrete il 20% di guadagni aggiuntivi.

Ed eccoci alla domanda fondamentale: come catturare lo scorpione? Anche in questo caso, come per la tarantola, si tratta di una questione di calma, pazienza e nervi saldi. Appena vedete lo scorpione, cominciate a tenere premuto il tasto A del JoyCon, naturalmente impugnando il retino. Avvicinatevi poi molto, molto, molto lentamente al nemico, e alla giusta distanza rilasciate il tasto per catturarlo. Lo scorpione possiede una velocità sorprendente, e se non starete attenti vi pungerà in pochissimi istanti.

Se poi siete particolarmente abili, potete incastrare lo scorpione sfruttando le buche create con la pala: questo video vi mostra come fare: