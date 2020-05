Xbox Series X: la produzione già a pieno regime, stando a delle voci

Stando ad alcune voci, la produzione di Xbox Series X sarebbe già a pieno regime. A riportare l'informazione è stato l'utente tusharngf sul forum Resetera, dove ha scritto: "Lunedì della scorsa settimana, la produzione di Xbox Series X è iniziata in Malesia e Cina. Le fabbriche vanno già a pieno regime."

L'identità di tusharngf è sconosciuta, ma Transistor, uno dei moderatori di Resetera, ha confermato che si tratta di un soggetto affidabile sulla materia. Del resto va detto che non si tratta poi di una notizia così eccezionale. L'uscita di Xbox Series X è prevista per la fine dell'anno e quindi è naturale che la produzione sia stata avviata. Se così non fosse Microsoft potrebbe avere qualche problema di soddisfacimento della domanda, nel caso quest'ultima fosse elevata.

Comunque sia, in questi casi è giusto ricordare che trattandosi di un rumor, le informazioni riportate potrebbero non essere precise. Quindi come sempre vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele. Giusto anche ricordare che il 7 maggio alle ore 17:00 Microsoft ci darà un bell'assaggio di next-gen mostrando alcuni titoli di terze parti per Xbox Series X.