Animal Crossing: New Horizons, come catturare tarantole facilmente

Le tarantole sono attualmente uno degli insetti più interessanti ed utili di Animal Crossing: New Horizons: permettono di guadagnare moltissime stelline, circa 8000 ciascuna, e la loro rarità permette anche di aggiungerle con onore alla propria collezione, nel museo o in casa. Ma come si fa a catturare tarantole facilmente in Animal Crossing: New Horizons?

Le tarantole di Animal Crossing: New Horizons, come già negli altri capitoli della storia del franchise di Animal Crossing, sono degli esseri infidi: veloci, letali, possono mettere rapidamente KO il vostro personaggio con una sola pizzicata, per poi sparire. Ora, per trovare le tarantole su Animal Crossing: New Horizons bisogna innanzitutto conoscere il loro orario di spawn, cioè la fascia compresa tra le 19:00 e le 04:00 del mattino. Ciò premesso, è possibile trovare casualmente le tarantole sulla propria isola principale o, meglio ancora, sulle isole da visitare con i viaggi e le Miglia Nook.

Esiste un'isola speciale, chiamata l'isola delle tarantole, che il giocatore può incontrare casualmente viaggiando con i coupon (i biglietti che costano 2000 Miglia Nook, acquistabili presso il Centro Servizi dell'isola). Qui lo spawn si concentra sulle tarantole, e così in un singolo viaggio è possibile accumulare dalle 100.000 alle 200.000 stelline in tarantole tramite cattura degli insetti in questione. Ribadiamolo: non c'è modo per forzare la scoperta di quest'isola, che capita casualmente. Guadagnare stelline velocemente e facilmente però è un dovere morale, oltre che una necessità, non è vero?

Dunque sappiate che esiste un glitch da sfruttare per forzare la comparsa delle tarantole sulle altre isole: consiste nel rimuovere tutti gli altri oggetti presenti. Per esempio, capitando su un'isola standard, spaccate tutte le rocce (basta mangiare un frutto e usare pala o accetta), tagliate gli alberi, rimuovete i fiori, eliminate tutte le erbacce. In questo modo, il gioco sarà forzato a far comparire gli unici insetti ancora possibili di notte: cioè le tarantole. Ci vorrà un po' di tempo, ma il guadagno dal punto di vista economico sarà enorme. Ecco anche un video che può aiutarvi nella procedura.