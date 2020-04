Ant-Man 3: l'autore di Rick and Morty firma la sceneggiatura, villain rivelato?

Ant-Man 3 potrà contare su di una sceneggiatura scritta da Jeff Loveness, autore e co-produttore di Rick and Morty. Secondo gli ultimi rumor, inoltre, il villain principale del film sarà MODOK.

Partiamo dall'inizio: stando a un report dell'Hollywood Reporter, Jeff Loveness ha già cominciato a scrivere la sceneggiatura di Ant-Man 3. L'autore non è nuovo al Marvel Universe, avendo già realizzato storie a fumetti per personaggi come Spider-Man, Groot e Captain America.

Meno attendibili le voci su MODOK, che provengono da 4chan e vanno dunque prese con le pinze. Le peculiarità del personaggio, un genio del male con la testa enorme, sembrano tuttavia adattarsi perfettamente alle atmosfere della saga con Paul Rudd, ma bisognerà attendere qualche conferma in merito.

MODOK è l'acronimo di Mental/Mobile/Mechanized Organism Designed Only for Killing. Il villain in questione è stato creato nel 1967 da Stan Lee e Jack Kirby, e si è scontrato numerose volte con Captain America e gli Avengers.

Si tratta peraltro di una figura già piuttosto conosciuta nel mondo dei videogame: qui in calce possiamo vederlo in azione nel picchiaduro a incontri Marvel Vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds.