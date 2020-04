Resident Evil 3, tutti i boss fight a livello hardcore in uno spettacolare video

Resident Evil 3 si mostra in video con una carrellata di tutti i boss fight, affrontati in questo caso al livello di difficoltà hardcore. Non proprio una passeggiata, insomma!

Come saprete senz'altro, se avete letto la nostra recensione di Resident Evil 3, il remake Capcom perde l'occasione di migliorare l'esperienza originale andando invece a enfatizzare l'approccio action a discapito degli enigmi e, in generale, della durata della campagna.

I combattimenti con Nemesis sono tuttavia generalmente di buon livello, a parte forse l'ultimo, e ai gradi di sfida più alti si fanno anche piuttosto impegnativi, come si può vedere nel filmato catturato da IGN.com.

Jill Valentine è una delle poche superstiti delle atrocità che hanno sconvolto Raccoon City. Per fermarla, la Umbrella è pronta a ricorrere alla sua arma segreta più temibile: Nemesis!

Include anche Resident Evil Resistance, una nuova esperienza multiplayer online 1 vs 4 ambientata nell'universo di Resident Evil e incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti e un malvagio Mastermind.

Resident Evil 3 è disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.