Mafia 2: Definitive Edition e SNK Gals' Fighters classificati in Corea

Mafia 2: Definitive Edition e SNK Gals' Fighters sono stati classificati in Corea dalla Game Rating and Administration Committee. Un'ufficializzazione potrebbe dunque arrivare a breve.

La Definitive Edition di Mafia II dovrebbe essere la remaster del titolo sviluppato da 2K Czech e pubblicato nel 2010 su PC, PS3 e Xbox 360. Non sono state rivelate le piattaforme di riferimento, ma diamo per scontato che arriverà su PS4 e Xbox One.

Come il titolo originario, Mafia II immerge i giocatori in una intrigante sceneggiatura ambientata tra i tardi anni '40 e i primi anni '50, con l'aggiunta che il passare del tempo si rifletterà attivamente sul mondo di gioco.

Il giocatore interpreterà Vito Scarletta, un ex soldato appena tornato in patria dopo la seconda guerra mondiale e desideroso di fare fortuna, che tenterà la scalata di una famiglia mafiosa.

Sappiamo invece che il picchiaduro SNK Gals' Fighters, uscito originariamente su NEO GEO Pocket, è previsto per Nintendo Switch. Un semplice classico in arrivo su eShop, oppure parte della Samurai Shodown NeoGeo Collection?