Resident Evil: Resistance, testato l'online di Resident Evil 3 Remake

È sempre divertente partecipare ad eventi stampa che prevedono la presenza della componente online di un dato gioco, perché spesso ci si ritrova a competere contro colleghi provenienti da tutto il globo terracqueo. Giusto per chiarire, il divertimento scaturisce principalmente dal fatto che molti di questi colleghi il più delle volte non sono specialisti nel gioco scelto, e può capitare che l'evento si trasformi rapidamente in un massacro, perché nel gruppetto spunta magicamente quello o quell'altro espertone del dato shooter e/o picchiaduro. Questa volta però il gioco scelto era il remake di Resident Evil 3 , e più precisamente Resident Evil: Resistance , la parte online competitiva del titolo che abbiamo provato . Noi non siamo giocatori eccezionali, dotati di riflessi incredibili, o geni della tattica, ma siamo estremamente sadici nella nostra naturale competitività. Ora, immaginate cos'è successo quando i rappresentanti di Capcom sono arrivati, ci hanno messo nei panni del Mastermind, e ci hanno detto "cercate di eliminare gli altri giocatori". Ecco, vi diciamo solo che dopo l'esperienza meritiamo come minimo una serie cinematografica a là Saw. Come minimo.

Mastermind: essere il cattivo

Attenzione: raccontandola così potrebbe sembrare che Resident Evil Resistance sia una aggiunta a dir poco esaltante all'interno del remake di Resident Evil 3, e forse ci siamo fatti un po' prendere la mano dalla foga del momento nell'intro... quando in verità siamo di fronte a una modalità extra che, seppur graditissima e dotata di un discreto potenziale, non avrebbe con ogni probabilità avuto le caratteristiche necessarie per sopravvivere sul mercato da solo.



Parliamo infatti di un multiplayer asimmetrico quattro contro uno, dove un gruppo di sopravvissuti deve scappare da mappe predefinite a più fasi (noi per l'esattezza abbiamo testato la nuova "Casinò"), cercando di completare obiettivi variabili mentre un malefico Mastermind li osserva dalle telecamere sparse per le varie stanze, e piazza trappole e mostruosità varie qua e là. Un concept che rappresenta una variazione sul tema sicuramente curiosa, ma la cui applicazione lascia a desiderare in più elementi, a partire dall'immediatezza degli scontri, e dal mostruoso sbilanciamento dell'esperienza in favore del cattivo contro giocatori inesperti.

Ci spieghiamo meglio: ogni fase degli scontri ha un certo termine di tempo, che può venir allungato completando gli obiettivi descritti sopra - si va dall'attivazione di interruttori al ritrovamento di chiavi sparse nella mappa per aprire la porta d'uscita - e diminuisce quando si subiscono danni o si cade vittima di uno dei pericoli sul campo. Potrebbe sembrare una struttura semplice da assorbire, ma la verità è che il Mastermind ha un arsenale mostruoso di amenità a sua disposizione, che vanno da torrette attaccate alle telecamere, alla possibilità di evocare vari tipi di bioweapon (semplici zombie o mostri sensibilmente più veloci e aggressivi).



Tali evocazioni non sono gratuite, e dipendono da una barra che inizialmente permette solo di utilizzare trappole relativamente semplici come mine, tenaglie, o non morti scarsamente preoccupanti, eppure già questi strumenti diventano devastanti se utilizzati a casaccio contro un team incapace di comunicare alla perfezione e di gestire al meglio le proprie risorse.