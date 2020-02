Games with Gold marzo 2020: da Batman: The Enemy Within a Castlevania: Lords of Shadow 2

Mentre tutto il mondo comincia a parlare con sempre maggiore insistenza di Xbox Series X, vista anche la diffusione delle nuove informazioni riguardanti l'hardware della console next gen di Microsoft, proseguono anche le vecchie tradizioni da parte della casa di Redmond, che ha annunciato in questi giorni i giochi gratis previsti per gli abbonati a Xbox Live Gold all'interno del programma Games with Gold a marzo 2020. Ribadiamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante: l'abbonamento base al Live Gold consente di utilizzare le funzionalità multiplayer online dei giochi su Xbox One e di accedere a vari vantaggi tra cui sconti e i giochi gratis mensili si cui parliamo qui, ma è bene ricordare che tutto questo è compreso anche all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, che avendo al suo interno anche il Game Pass e il corrispettivo per PC è probabilmente, allo stato attuale delle cose, l'offerta più conveniente per chi ha intenzione di accedere a tutti i vantaggi possibili offerti dalle iniziative Microsoft. Ogni mese ci ritroviamo a menzionare la famosa questione sulla perdita di interesse e di importanza progressiva dei Games with Gold, visto l'evidentemente spostamento dell'attenzione verso gli altri servizi su abbonamento, ma nonostante tutto i giochi gratis continuano ad arrivare e certi mesi sono ancora in grado di offrire titoli di tutto rispetto. Questo marzo 2020 non è forse tra i più memorabili, ma ci sono dei giochi che possono comunque interessare una buona quantità di utenti.



Batman: The Enemy Within – The Complete Season - Xbox One, dal primo al 31 marzo C'è da dire che Batman è praticamente ovunque, all'interno dei vari servizi su abbonamento: i numerosi capitoli videoludici delle avventure dell'uomo-pipistrello sono evidentemente molto portati ad essere inseriti nei vari cataloghi in digitale, pertanto ce li ritroviamo un po' dappertutto. Un paio di giochi sono usciti di scena proprio nei giorni scorsi da Xbox Game Pass, ma una nuova mini-serie di avventure diventa disponibile per tutti gli abbonati al Live Gold con Batman: The Enemy Within - The Complete Season. Solo un paio di mesi fa era stato il turno di Batman: The Telltale Series, ma è già tempo di rimettere il cappuccio da cavaliere oscuro perché dal primo marzo possiamo tornare a interpretarlo in un'altra mini-serie di avventure narrative da parte di Telltale. The Enemy Within funziona come una sorta di seconda stagione rispetto alla serie rilasciata gratuitamente a gennaio su questo servizio, ma può essere tranquillamente giocata anche senza aver concluso in precedenza l'altra. Gli eventi si svolgono qualche anno dopo, con un Batman ormai assurto al ruolo di protettore della città e una Gotham City apparentemente in pace, ma con nuove minacce che già si profilano all'orizzonte. Il ritorno dell'Enigmista e l'uscita di John Doe dall'Arkham Asylum fanno presagire infatti qualcosa di molto oscuro per il futuro della città e Batman si ritrova a dover tornare in azione.



Shantae: Half-Genie Hero - Xbox One, dal 16 marzo al 15 aprile Forse non tutti sanno che Shantae è una serie nata ben diciotto anni fa su Game Boy Color e che WayForward Technologies non è proprio un giovane team indie di belle speranze, ma un'etichetta storica, che affonda le sue radici nei primi anni 90, partendo da Mega Drive e Super Nintendo per poi passare quasi esclusivamente alle console portatili. Questo tanto per inquadrare in maniera corretta il fenomeno Shantae: Half-Genie Hero, da non confondersi con l'emulazione dei modelli platform dei bei tempi andati con una grafica pixellosa pseudo-nostalgica. Shantae è sostanzialmente un platform dei bei tempi andati e ha tutto il diritto di apparire un po' vintage, anche se il suo look riesce sempre a rimanere fresco e ben poco derivativo. Ma soprattutto, le radici storiche degli sviluppatori, che arrivano fino agli esordi dell'epoca 16-bit, fanno capire come Shantae: Half-Genie Hero non sia proprio un'improvvisata scampagnata nel mondo dei platform 2D, ma derivi da una lunga tradizione in questo ambito e il suo gameplay classico e ricco, che richiama elementi di Wonder Boy e qualcosa dei metroidvania, non fa che confermarlo. D'altra parte, si tratta del quarto capitolo di una serie decisamente lunga, che si è ben evoluta nel corso degli anni trovando proprio in queste due ultime incarnazioni (la successiva è il recente Shantae and the Seven Sirens) la sua massima espressione.



Castlevania: Lords of Shadow 2 - Xbox One e Xbox 360, dal primo al 15 marzo Ecco un altro caso di continuità all'interno delle offerte di Games with Gold, visto che con Castlevania: Lords of Shadow 2 si completa la serie di action adventure in terza persona di Konami e MercurySteam nel catalogo gratuito degli abbonati. Nel ricco agosto 2019 venne infatti offerto il primo capitolo, mentre lo scorso novembre è arrivato anche lo spin-off Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD, riedizione in alta definizione del gioco uscito originariamente su Nintendo 3DS. Dunque, con Lords of Shadow 2 si conclude la collezione, nonché la storia di Gabriel Belmont, diventato nel frattempo il Principe delle Tenebre Dracul. La storia ha dunque una prospettiva ribaltata, in quanto il protagonista è diventato la sua nemesi, anche se il personaggio risulta decisamente complesso e sfaccettato, comunque votato a salvare il mondo in qualche modo, seppure con modi non propriamente da eroe senza macchia. Ci ritroviamo dunque a seguire la nuova storia di Gabriel nel ruolo di Dracul, intento a viaggiare tra uno strano presente e un passato più familiare per sconfiggere una minaccia demoniaca e, infine, trovare l'agognata morte. L'abbandono della sua condizione di vampiro è infatti il desiderio finale del protagonista della serie, a cui questo ultimo capitolo ci conduce nella sua lunga e articolata storia. A proposito, che fine ha fatto Castlevania? Dalle parti di Konami tutto tace, ma attendiamo fiduciosi (più o meno).