GameStop e accessori: controller, tastiere e sedie da gaming in evidenza

In questo rapido e pratico articolo vi parleremo di tutti gli accessori più interessanti in vendita da GameStop , sia in negozio che online. Si tratta di un articolo di completamento, assieme a quelli dedicati al merchandise , ai titoli in prenotazione e ai Funko : forse vi permetterà di trovare il regalo adatto che cercavate da tempo, da fare a voi stessi o ai vostri amici e famigliari. Abbiamo organizzato i prodotti per aree tematiche, come noterete.

Controller e accessori console

Cominciamo dalla categoria degli accessori per le console in vendita da GameStop, specificamente al reparto dei controller. Naturalmente troverete subito in vendita il Controller Wireless DUALSHOCK®4 New per PlayStation 4, al prezzo di 49,98 euro contro il listino di 70,98 euro. Scelta validissima per sostituire il vostro vecchio pad non funzionante, o semplicemente per affiancarlo e giocare così in due con il comparto multiplayer locale dell'hardware. Se amate il calcio, l'occasione è anche quella giusta per acquistare il Controller Kit PS4 - Uefa Euro 2020, con il set di adesivi e skin a tema Uefa 2020 per personalizzare il controller. Il prezzo proposto per il Controller Kit PS4 Uefa 2020 questo caso è di 16,98 euro, e la confezione include al suo interno guscio protettivo in silicone, gommini antiscivolo coprilevette, dodici adesivi per il touch pad e un adesivo UEFA EURO 2020 per la barra luminosa.

Una delle ultime novità per i controller di casa Sony, di cui avete sicuramente sentito parlare, è l'Espansione Tasti Dualshock 4, in vendita da GameStop nel reparto accessori per 30,98 euro. Da questo punto di vista la descrizione dell'Espansione Tasti Dualshock 4 vale più di mille parole: "un nuovo accessorio pensato per i giocatori di qualsiasi livello di abilità a cui piace giocare in modo competitivo. L'espansione migliora l'azione di gioco offrendo maggiore versatilità e prestazioni incredibili, mantenendo al contempo il comfort e la resa ergonomica del controller wireless DUALSHOCK 4 che tutti conoscono e amano".

Ma non di sola PlayStation 4 vive l'uomo: per esempio, che ne direste di una Custodia Nintendo Switch HORI - Animal Crossing? Animal Crossing: New Horizons è ormai in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch, e questa custodia a tema per Nintendo Switch Lite è semplicemente perfetta per i fan della serie. Costa poi appena 14,98 euro. Annotiamo in chiusura anche la presenza dell'ottima Piattaforma Ricarica Joy-Con @Play - Nera, che vi permetterà di ricaricare i controller di Nintendo Switch anche nei momenti in cui non li state utilizzando; viene proposta al prezzo di 19,98 euro, ricarica fino a 4 Joy Con contemporaneamente e due led diversi indicano lo stato della ricarica, effettuabile attraverso qualsiasi presa USB.

Avete bisogno specificamente di nuovi controller per la vostra console? GameStop è ovviamente il posto giusto, a cominciare da quelli per PlayStation 4. Segnaliamo, ad esempio, il Controller PlayStation 4 - DUALSHOCK®4 V2 - Rosso a 49,98 euro (contro un prezzo di listino di 70,98 euro); ovviamente esistono anche le varianti bianca, cioè il Controller PlayStation 4 - DUALSHOCK®4 V2 Bianco Ghiaccio, e quella di colore blu, il Controller Wireless DUALSHOCK®4 - Blu, entrambe proposte allo stesso prezzo conveniente.

Di certo la catena non disdegna anche le altre console, come dimostra la presenza del Pro Controller Nintendo Switch a 69,98 euro. Il controller per Nintendo Switch, comunque, può essere acquistato anche usato al prezzo di 54,98 euro.

Da ultimo i possessori di una Xbox One potrebbero impreziosire la propria postazione con il Controller Wireless Elite - Xbox Series 2, a 179,98 euro: quest'ultimo ve lo mostriamo anche in un'immagine.