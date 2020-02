GameStop e titoli in prenotazione: Marvel's Avengers, Cyberpunk 2077 e gli altri

In questo rapido articolo vi parleremo di tutti i giochi in prenotazione da GameStop. Si tratta di videogiochi molto importanti e attesi dal pubblico, compreso quello dei nostri lettori naturalmente. Basterà dare un'occhiata ai nomi in evidenza per rendersi conto della veridicità di questa affermazione: è vero o non è vero, che Final Fantasy 7 Remake, Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers, solo per citarne alcuni, sono i giochi più attesi dell'anno? Diamo dunque un'occhiata a tutti i loro preorder disponibili.

Final Fantasy 7 Remake Final Fantasy 7 Remake è uno dei titoli in prenotazione da GameStop che vale la pena tenere d'occhio, almeno se vi interessa il remake di uno dei capitoli più importanti dell'intero franchise di Square Enix, forse dell'intera storia dei videogiochi. Sono due, le opzioni che potete valutare dal sito di GameStop. La prima riguarda la Final Fantasy VII Remake - Deluxe Edition, in prenotazione a 90,98 euro; la seconda è la Final Fantasy VII Remake in edizione standard, a 74,98 euro. L'edizione Deluxe costa di più, ma include anche il DLC Materia di invocazione Chocobino, che farà la felicità dei fan (chi non adora i Chocobo?).

Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 era atteso su PlayStation 4, Xbox One e PC questa primavera, e invece il suo lancio è slittato al 17 settembre 2020 successivo. GameStop propone varie edizioni in prenotazione, tutte da tenere ugualmente d'occhio. La Cyberpunk 2077 - Day One Edition, intanto, è in prenotazione a 70,98 euro. Permetterà di ottenere in esclusiva il Comic Book in italiano di 80 pagine, completo di copertina rigida: questa è un'esclusiva GameStop, dunque non lo troverete anche altrove. Più costosa e logicamente imperdibile per i collezionisti, la Cyberpunk 2077 - Collector's Edition, a sua volta disponibile su console e PC. Al prezzo discretamente elevato di 220,99 euro propone contenuti imperdibili: un cofanetto, la custodia con il codice del gioco e il CD della colonna sonora, SteelBook da collezione, statuetta di 25cm raffigurante V, il protagonista del gioco; e ancora artbook con copertina rigida, set di spille, portachiavi in metallo, toppe ricamate, cartoline, mappa di gioco, altri contenuti bonus in digitale e chi più ne ha più ne metta.

Marvel's Avengers Per tutti coloro che hanno amato Avengers: Endgame e più in generale i fumetti e l'Universo Cinematografico Marvel Studios, c'è Marvel's Avengers. Anche lui rimandato, è ora in preordine: sarà disponibile il prossimo 4 settembre 2020 su PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Al momento GameStop offre in prenotazione l'edizione standard di Marvel's Avengers a 74,98 euro, ma tenete d'occhio il suo store: non è detto che presto non arrivi anche qui in prenotazione la collector's edition. Prenotandolo, tra l'altro, otterrete un codice per accedere alla beta del gioco e anche il pacchetto di costumi DLC Marvel's Legacy.

Watch Dogs: Legion Watch Dogs: Legion non ha ancora una data di lancio precisa, ma i preorder sono comunque disponibili, in vari formati e prezzi. Sul sito di GameStop troverete un'edizione per ogni necessità, a cominciare dalla Watch Dogs: Legion - Gold Edition a 90,98 euro; i contenuti bonus previsti sono la maschera Ragion di stato, la Skin per Armi Sorelle Inviperite e una Skin d'oro per le automobili. Segnaliamo anche la presenza della Watch Dogs: Legion - Ultimate Edition (questa è un'esclusiva GameStop) a 110,98 euro, che include l'accesso anticipato, il Season Pass e l'Ultimate Pack; poi la Watch Dogs: Legion - Resistance Edition (altra esclusiva GameStop), che a 70,98 euro include alcuni oggetti cosmetici e principalmente il pacchetto Membro della resistenza con Lynx, un personaggio inedito.

Resident Evil 3 Poteva forse mancare sul sito di GameStop Resident Evil 3 in prenotazione? No, che non poteva: anzi, preordinandolo subito otterrete automaticamente il DLC del costume classico di Jill e anche un DLC del taglio di capelli originale di Carlos. Al di là di questi contenuti bonus, il gioco è disponibile in tre diverse edizioni. La prima è la versione standard di Resident Evil 3 a 70,98 euro, come potete immaginare. Si passa poi alla Resident Evil 3 - Lenticular Edition, un'edizione speciale in esclusiva da GameStop e proposta al prezzo di 80,98 euro; al suo interno troverete, come il nome lascia intuire, una stampa lenticolare che non potrete ottenere in nessun altro modo. Chi invece cerca il non plus ultra e non ha di certo problemi di prezzo, potrà optare per la Resident Evil 3 - Collector's Edition (altra esclusiva GameStop, in Italia).

The Last of Us II Non poteva di certo mancare The Last of Us II in prenotazione sul sito di Gamestop; tra l'altro effettuando il preordine di qualsiasi versione sarà possibile ricevere l'Ammo Capacity Upgrade, che sblocca istantaneamente un potenziamento della capacità di munizioni per la pistola di Ellie, e poi il Crafting Training Manual, che sblocca da subito il medesimo oggetto, in grado di fornire l'accesso a nuove ricette e aggiornamenti per l'artigianato.

Veniamo alle versioni disponibili: e cioè all'edizione standard di The Last of Us II per PlayStation 4, a 74,98 euro; poi annotiamo ancora la presenza della The Last Of Us II - Special Edition a 89,98 euro. Quest'ultima include la Steelbook, il mini art book Dark Horse da 48 pagine, un tema dinamico per PS4 e infine anche sei avatar per il PSN. Da ultimo l'eccezionale The Last Of Us II - Collector's Edition a 189,98 euro, i cui contenuti sono numerosi: l'artbook da 48 pagine, l'artbook digitale, la steelbook con il gioco completo, una statuetta da collezione, una stampa e lettera artistica, poi ancora il braccialetto di Ellie, sei spille, quattro adesivi e la colonna sonora digitale.

DOOM Eternal Chiudiamo questa breve rassegna parlandovi dei preordini di uno dei giochi che per primo arriverà sugli scaffali dei negozi e di GameStop nel prossimo futuro: DOOM Eternal, disponibile dal 20 marzo 2020. Prenotando DOOM Eternal da GameStop, tra l'altro, otterrete in esclusiva il download del gioco digitale DOOM 64, la Skin Doot Revenant, la Skin arma Flashback per fucile a pompa e il Livello Master Base dei Seguaci. La versione standard di DOOM Eternal può essere prenotata a 70,98 euro per PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Comunque, da GameStop troverete in prenotazione (anche online) altre versioni interessanti: per esempio la DOOM Eternal - Deluxe Edition a 100,98 euro, che include al suo interno anche il Pass Anno 1, l'accesso a due add-on per la campagna giocatore singolo, la Skin DOOM Slayer demone, il pacchetto suoni classici armi e gli effetti audio vintage per l'arsenale. Da ultimo, segnaliamo la DOOM Eternal - Collector's Edition a 224,98 euro, con il casco indossabile da DOOM Slayer a grandezza naturale e tutta una serie di contenuti bonus digitali, skin e veri e propri livelli aggiuntivi, che occuperebbe un intero altro articolo se ci mettessimo ad elencarli tutti. Fate dunque riferimento al sito web di GameStop per maggiori dettagli.

Animal Crossing: New Horizons Animal Crossing: New Horizons debutterà su Nintendo Switch il prossimo 20 marzo 2020: è una delle esclusive più importanti della primavera, forse di tutto l'anno sulla console ibrida targata Nintendo. Da GameStop Animal Crossing: New Horizons è attualmente in prenotazione a 49,98 euro, contro il solito prezzo di listino da 60,98 euro. Approfittatene!