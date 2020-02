Dragon Ball Super, il capitolo 57 del manga è ora disponibile

Il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super, nel momento in cui scriviamo, è ufficialmente disponibile. I fan dell'opera di Akira Toriyama e di Toyotaro conosceranno finalmente il proseguo della vicenda, che attualmente si sta concentrando sul Pianeta Terra. Vediamo dunque tutti i dettagli utili, per voi lettori.

Innanzitutto vediamo come leggere il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super: è possibile farlo gratuitamente e legalmente online, sul sito web di Manga Plus (trovate il link nel campo Fonte di questo articolo). Se preferite il cartaceo, dovrete o recarvi in Giappone oppure attendere la pubblicazione del volume italiano, che avverrà però solo nel prossimo futuro.

Riguardo i contenuti del capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super, senza incorrere in eccessivi spoiler, vi avvisiamo soltanto che lo scontro tra Guerrieri Z e scagnozzi di Moro prosegue con molta tensione, tra alti e bassi. I fan storici del franchise di Toriyama troveranno molto materiale interessante, comunque: e leggendolo capirete perché.