Dragon Ball Super, capitolo 57 del manga: Goku torna sulla Terra?

Salvo imprevisti, il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super debutterà nella giornata di oggi, sia in formato cartaceo (in Giappone) che online su Manga Plus. Ma intanto una prima immagine avrebbe anticipato il ritorno di Goku sulla Terra... sarà vero?

Seguono alcuni spoiler sugli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super: se non li avete ancora letti, saltate anche questo articolo. Ora, una prima immagine a tema capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super avrebbe anticipato l'arrivo di Goku contro Moro, per salvare i propri amici e il suo pianeta. Il leak sembra autentico, così come l'immagine che vi riportiamo poco più avanti in calce a questo articolo: traete da voi le vostre conclusioni.

Del resto, ammettiamolo: era del tutto prevedibile l'arrivo di Goku, ora che Moro ha invaso il Pianeta Terra con la sua squadra di sgherri al completo. Semmai, la domanda da porsi è un'altra: dove diavolo è finito Vegeta? L'ultima volta che il lettore lo ha visto, Vegeta era impegnato nel suo allenamento su Yardrat.