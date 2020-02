I GiG Tiger tornano sul mercato con delle riedizioni da parte di Hasbro

I GiG Tiger, videogiochi portatili con schermo a cristalli liquidi che hanno fatto la storia degli anni 90, stanno per tornare grazie a un'iniziativa di Hasbro, che è in effetti il produttore storico di questi giocattoli, intenzionato a rilanciare i suoi Tiger Electronics sul mercato.



All'epoca, i Tiger (chiamati GiG Tiger perché distribuiti in Italia esclusivamente dalla compianta GiG) erano probabilmente il sistema più economico per poter accedere al videogioco portatile, anche se a ben vedere non erano poi caratterizzati proprio da un rapporto qualità/prezzo così conveniente, considerando la contemporanea presenza di Game Boy e Game Gear che già presentavano il videogioco portatile in tutt'altra dimensione e complessità.



In ogni caso, i Tiger Electronics hanno ormai un valore affettivo particolare per chi ha vissuto gli anni 90 in maniera diretta, dunque questa iniziativa di Hasbro potrebbe avere un certo senso, tutto ovviamente impostato sulla nostalgia, visto che un qualsiasi smartphone al giorno d'oggi è in grado di sovrastare ampiamente l'esperienza di gioco offerta da un dispositivo di questo genere.



Intanto ci sono quattro primi modelli annunciati per il rilancio sul mercato: Sonic the Hedgehog 3, Disney's Little Mermaid, Marvel X-Men Project X e Transformers Generation 2, che verranno tutti lanciati sul mercato in Nord America al prezzo di 15 dollari, in attesa di sapere se l'iniziativa verrà portata anche dalle nostre parti.



Successori della linea Game & Watch di Nintendo e degli altri videogiochi portatili delle origini, i Tiger presentano un singolo gioco per ogni modello, con schermo a cristalli liquidi riflettivo caratterizzato da uno sfondo preimpostato con alcune parti mobili, ma l'interazione e la complessità dei giochi sono chiaramente molto limitate rispetto a quanto offerto dalle vere e proprie console portatili. Per i collezionisti questa potrebbe comunque essere un'iniziativa interessante, a questo punto attendiamo il possibile arrivo delle versioni orologio e del meraviglioso mini pseudo-cabinato di After Burner.