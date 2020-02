AMD RX 5700, le GPU si surriscaldano a causa di viti non abbastanza strette?

Il problema delle alte temperature raggiunte da alcune GPU AMD e in particolare dell'AMD RX 5700 sembra essere causato da una motivazione ben poco tecnologica, in base a quanto scoperto da Asus indagando sulla questione, ovvero la possibilità che le viti che sostengono il sistema di raffreddamento non siano abbastanza strette.



L'indagine è stata effettuata in particolare sulle GPU di serie AMD RX 5700, che raggiungono effettivamente delle temperature particolarmente alte in molti casi. In base a quanto riferito da Asus, AMD raccomanda ai produttori di schede grafiche di stringere le viti in modo da raggiungere una pressione di 30-40 PSI (libbre per pollice quadrato), ma la compagnia ha scoperto che incrementando la pressione delle viti a 50-60 PSI si ottengono notevoli miglioramenti con un deciso abbassamento delle temperature.



La scoperta riguarda in particolare i modelli Asus ROG Strix Radeon RX 5700 XT e ROG Strix Radeon RX 5700, non è detto che il medesimo problema o la stessa soluzione sia applicabile anche ad altre schede da parte di altri produttori. In ogni caso, Asus fa presente di non provare a stringere le viti da soli, utilizzando semplicemente un cacciavite.



Non è chiaro se la raccomandazione sia per evitare problemi dati dall'inesperienza o se sia necessaria una procedura specifica per effettuare tale modifica. In ogni caso, Asus ha avviato un programma di aggiustamento gratuito delle proprie GPU AMD RX 5700, almeno per quanto riguarda il Nord America, basato proprio su questa modifica di pressione applicata al sistema di raffreddamento montato sulle schede, restiamo in attesa di eventuali sviluppi.