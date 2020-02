Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: server offline per manutenzione programmata

La Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 arriva oggi, giovedì 20 febbraio 2020. Nel momento in cui scriviamo molto probabilmente non riuscirete ad accedere ad alcuna delle modalità di gioco del Battle Royale di Epic Games: questo perché è già cominciata la manutenzione programmata del nuovo aggiornamento.

La manutenzione programmata dell'Aggiornamento di Fornite Capitolo 2 Stagione 2 inizia ora, e presumibilmente terminerà verso le 12:00-12:30, forse anche con un po' di anticipo. Fino ad allora i server di gioco resteranno offline, e per poi tornare a giocare sarà necessario mettere in download il nuovo update di Epic Games che, lo ricordiamo, avrà un peso molto superiore rispetto al solito.

Restano ignoti i contenuti della nuova Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, che probabilmente sarà a tema oro. Restate con noi, perché nelle prossime ore dataminer e leaker del titolo troveranno tra i file di gioco tutti i contenuti previsti per le prossime settimane dagli sviluppatori.