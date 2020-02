Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, Aggiornamento di Epic Games: data, orari e dettagli della patch

Finalmente ci siamo. Gli sviluppatori di Epic Games hanno annunciato ufficialmente tutti i dettagli dell'Aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2. In questo rapido articolo faremo dunque il punto della situazione: sì, come inizialmente previsto arriverà domani.

L'Aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sarà reso disponibile da Epic Games nella giornata di domani, giovedì 20 febbraio 2020. L'update richiederà una manutenzione programmata, che inizierà alle ore 10:00 (orario italiano locale) e proseguirà per tutto il tempo necessario; probabilmente già entro le 12:00-13:00 sarà comunque possibile tornare a giocare. In via eccezionale, Epic Games ha annunciato che la patch avrà un peso superiore al normale, perché includerà presumibilmente moltissimi materiali e file di gioco.

Difficile capire cosa abbiano in serbo gli sviluppatori per l'Aggiornamento della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, dal punto di vista dei contenuti: sappiamo che il tema sarà l'oro, che forse ci sarà la skin di un gatto nel Pass Battaglia, che una piattaforma petrolifera potrebbe comparire sulla mappa di gioco. Di certo non mancheranno tantissime novità di inizio stagione, come sempre: vi terremo aggiornati.