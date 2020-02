The Witcher 3: Wild Hunt, il cross-save non arriverà su PS4 e Xbox One

La versione PS4 e Xbox One di The Witcher 3: Wild Hunt non avrà salvataggi in cross-save con PC e Switch. Lo ha confermato CD Projekt Red in una recente intervista.



Nella giornata di ieri Saber Interactive ha pubblicato la patch 3.6 di The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch. Grazie a questo aggiornamento l'avventura di Geralt su Switch ha ottenuto diverse nuove opzioni grafiche, un'ulteriore ottimizzazione, ma anche un'interessante opzione, ovvero la possibilità di avere i salvataggi in comune tra la console ibrida di Nintendo e il gioco PC.



Una capacità interessante, che rende di fatto The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition la versione Steam da passeggio. La possibilità di condividere il salvataggio tra più piattaforme, però, ha ingolosito anche gli utenti Xbox One e PlayStation 4. Solo che per loro non ci sono buone notizie.



"La possibilità di importare i salvataggi è qualcosa che abbiamo disegnato specificamente per Switch", ha detto un portavoce della compagnia a US Gamer. "Al momento non ci sono piani per portare una simile funzionalità anche nelle altre versioni di The Witcher 3: Wild Hunt.



Questo non vuol dire che in futuro non ci sarà la condivisione dei salvataggi tra tutte le console e il PC, come per esempio fa Civilization 6, ma tutto ciò non avverrà sicuramente in tempi brevi.



Vi sarebbe piaciuta come possibilità?