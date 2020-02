The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch, patch 3.6 rilasciata in Corea del Sud

CD Projekt Red ha rilasciato una nuova patch, la 3.6, per la versione Nintendo Switch di The Witcher 3: Wild Hunt in Corea del Sud. Si tratterebbe di un aggiornamento corposo, con diverse aggiunte di rilievo al gioco.



Intanto pare che migliori leggermente la grafica. Più importante l'aggiunta del supporto per il cross save con la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt, più precisamente con le versioni Steam e GOG. Sostanzialmente ora potete importare i salvataggi della versione Nintendo Switch su PC e viceversa.



Per vedere com'è migliorata la grafica di The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch dopo la patch 3.6, cliccate qui.



Difficile dire quando la patch 3.6 di The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch arriverà dalle nostre parti. Immaginiamo che non manchi molto e che il lancio anticipato in Corea sia stato usato come banco di prova per quello globale. Comunque sia, in mancanza di comunicazioni precise, non ci resta che attendere fiduciosi.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile anche per PC, Xbox One e PS4.