Fallout 4: New Vegas, nuove immagini mettono in mostra la qualità della mod

Fallout 4: New Vegas si mostra in tutta una serie di nuove immagini che evidenziano la qualità di questa mod.



Per chi non lo sapesse, questo progetto punta a ricreare l'intero Fallout: New Vegas sfruttando le nuove capacità del Creation Engine, ovvero il motore grafico di Fallout 4. Il progetto vuole essere il più fedele possibile all'originale per quanto concerne la storia, la mappa e i personaggi, ma vuole anche provare a proporre qualcosa di nuovo sotto il profilo del gameplay, in modo da rendere il gioco più moderno.



Forse persino più moderno di Fallout 76, nonostante stia per arrivare l'espansione The Wastlanders.



Al momento il team si sta concentrando nel ricreare il gioco originale e solo in seguito procederà anche ad adattare i DLC di Fallout: New Vegas.



Da quanto si può vedere finora il lavoro svolto sembra ottimo. Da una parte abbiamo una completa fedeltà allo stile e ai colori del gioco di Obsidian, dall'altra si notano diversi effetti particellari e dettagli che non erano presenti nella versione originale di New Vegas.



A questo indirizzo potrete trovare il sito ufficiale con tutti i dettagli sul progetto e qualche informazione in più su cosa arriverà nel prossimo futuro. C'è anche una sezione per chiedere di entrare a far parte del team di sviluppo, nel caso in cui abbiate una qualche abilità con la programmazione.



Vi lasciamo quindi con le nuove immagini e con la sequenza iniziale di Fallout 4: New Vegas.